Noch mehr Spannung: Luhdorf verschärft das Aufstiegsrennen

Wenn das Aufstiegsrennen in der 1. Kreisklasse Harburg noch mehr Spannung gebraucht hätte, dann hat diese nun das Nachholspiel zwischen dem MTV Luhdorf-Roydorf und dem FC Roddau beschert. Das Spitzentrio bewegt sich nun in einer Spanne von zwei Zählern und kämpft in den verbleibenden vier Ligaspielen um zwei Aufstiegsplätze.