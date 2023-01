„Noch keine Kontaktaufnahme“ - Fink äußert sich erstmals zu 1860-Gerüchten Mögliche Köllner-Nachfolge?

München – Am Dienstagmorgen ist die Bombe an der Grünwalder Straße geplatzt. Nach 1180 Tagen im Amt muss 1860-Coach Michael Köllner seinen Hut nehmen. Die Löwen zogen nach der Heimpleite gegen Dynamo Dresden die Reißleine und entbanden den Oberpfälzer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben.

Die Geschäftsführung des TSV 1860 um Günther Gorenzel und Marc-Nicolai Pfeifer sahen nach der Negativserie „nicht nur die Saisonziele akut in Gefahr“. Die Löwen sind nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen mittlerweile auf Platz sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Auf den Drittplatzierten Saarbrücken hat man aber nach wie vor nur drei Punkte Rückstand.

TSV 1860: Fink soll Topkandidat auf Köllner-Nachfolge sein

Gorenzel und Co. haben Köllner die Wende trotzdem nicht zugetraut. Stattdessen übernimmt der Österreicher mit Co-Trainer Stefan Reisinger interimsweise an der Grünwalder Straße. Wer in Zukunft auf der Löwen-Bank sitzt, steht noch nicht fest.