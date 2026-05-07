Nikola Tesla vor Oberliga-Abstieg? ETSV Hamburg vor Meisterschaft!

Vorwärts/Wacker trifft auf den ETV. – Foto: Oliver Utesch

Mit dem 33. Spieltag der Oberliga Hamburg steht der vorletzte der Saison an - und einige Entscheidungen sind noch offen. Der ETSV Hamburg kann am Sonntag mit einem Sieg beim HEBC Hamburg die Meisterschaft klar machen und einen versöhnlichen Abschluss für eine alles andere als geplante Rückrunde finden. Schon am Freitag will der Eimsbütteler TV im Rennen um die Regionalliga-Relegation beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt vorlegen, ehe am Sonntag die TuS Dassendorf bei Nikola Tesla nachlegen kann.

Nikola Tesla ist ein gutes Stichwort: Weil sicher ist, dass zwei Hamburger Klubs aus der Regionalliga Nord absteigen, wird Tabellenplatz 15 der Oberliga zum Abstiegsplatz. Vorausgesetzt: Der ETV oder Dassendorf scheitern in der Regionalliga-Relegation. Weil Tesla vier Punkte Rückstand auf den sicher rettenden Rang 14 hat und eben jetzt auf Aufstiegskandidat Dassendorf tritt, muss Tesla dem ETV oder Dassendorf die Daumen drücken. Nur wenn ein Klub aus der Oberliga Hamburg in die Regionalliga aufsteigt, reicht Rang 15 in der Oberliga zum Klassenerhalt.