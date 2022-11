Dem SV Fortuna Regensburg gehen allmählich die Torhüter aus: In der Vorwoche hatte es Daniel Hanke erwischt, in Lam nun sein Torwart-Pendant Nicolas Köpper. Auch er sah die Rote Karte. – Foto: Simon Tschannerl

Niederlage tut Tegernheim weh – Kartenflut bei Fortuna-Sieg Gegen Osterhofen hält die Führung lange, doch Gegentore im Endspurt lassen den FC Tegernheim zurückfallen

Am Samstag lief bis zur 80. Spielminute für die Landesliga-Kicker des FC Tegernheim alles nach Plan. Durch ein Tor von Qlirim Beqaj führte die Elf von Thomas Seitz und Thomas Semmelmann mit 1:0 gegen die SpVgg Osterhofen. Dann allerdings schlugen die Niederbayern noch zweimal zu (80./90.+4) und hatten auf der Heimreise die drei Punkte im Sack. Der FCT fiel durch die Last-Minute-Niederlage mit 19 Punkten auf einen Abstiegs-Relegationsrang zurück, während Osterhofen auf Platz 13 und so ans rettende Ufer springt. Weiterhin Dritter bleibt derweil die Fortuna aus Regensburg, die bei der SpVgg Lam mit einem blauen Auge davonkam. Die Begleitumstände des 3:2-Sieges waren kuriose, weil in der Art selten gesehen...

Rund 150 Zuschauer wollten am Hohen Sand in Tegernheim sehen, ob sich das gesammelte Selbstvertrauen der Hausherren aus dem 1:0-Heimsieg gegen Kareth und dem 2:1-Erfolg in Roding auch im richtungsweisenden Kellerduell niederschlagen würde. Von Beginn war beiden Teams anzumerken, dass es im 20. Saisonspiel um sehr viel ging. Osterhofen fand besser in die Partie, hatte spielerische Vorteile und bekam früh einen Elfmeter zugesprochen. Kapitän Mirza Hasanovic scheiterte allerdings am glänzend parierenden FCT-Keeper Stefan Walter. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Hausherren besser in die Partie. In der 27. Spielminute erzielte schließlich Qlirim Beqaj, der für den verletzten Gentrit Isufi in die Startformation gerückt war, das viel umjubelte 1:0 für die Gastgeber.



Im zweiten Spielanschnitt stand Tegernheim kompakt in der Defensive und lauerte auf Konter über Schwarzmeier, Jürss, Kandsperger oder Beqaj. Beinahe wäre die Taktik von Erfolg gekrönt worden, doch Qlirim Beqaj scheiterte an SpVgg-Keeper Sebastian Grübl (56.). Dann traf der kurz zuvor eingewechselte Denis Sharankov, in der 80. Minute zum 1:1. In der Nachspielzeit vergab erst Tegernheim seine Konterchance durch Tobias Scherzer, dann drückte Bleron Dobruna nach einer Standardsituation den Ball zum 2:1-Siegtreffer für Osterhofen über die Linie. Heimcoach Thomas Semmelmann reagierte enttäuscht: „Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall in Tegernheim behalten müssen.“ Den Blick hatte er aber nach vorne gerichtet: „Wir wollen jetzt zum Abschluss vor der Winterpause noch in Bad Kötzting punkten.“





Qlirim Beqaj (in Weiß) brachte Tegernheim in Führung. Am Ende funkte Osterhofen dazwischen und nahm die Punkte mit. Bleron Dobruna (links) traf in letzter Minute zum Gästesieg. – Foto: Markus Schmautz







Mit einem blauen Auge ist der SV Fortuna davongekommen. Funktionären und Fans schwante Böses, als die SpVgg Lam in der 77. Minute auf 2:3 verkürzte und Fortuna wenig später in Person von Lindi Morina einen Elfmeter vergab. Diesmal jedoch hatte die Zeiml-Elf nach zuletzt drei Unentschieden in Serie das glücklichere Ende für sich. Ein spielerisches Glanzstück war der Fortuna-Auftritt nicht, wohl aber eines der „buntesten“ Spiele in Fortunas Historie. Es war ein wahres Kartenfestival: Neun (!) Akteure Lams sahen Gelb, zwei von ihnen erwischte es mit Gelb-Rot. Obendrein handelte sich Regensburg Tormann Nicolas Köpper die Rote Karte wegen eines Handspieles außerhalb des Strafraums (70.) ein. Kurios: Erst in der Vorwoche war Köppers Torwart-Kollege Daniel Hanke vom Platz geflogen.



Fußball gespielt wurde (ab und an) auch. Lucas Altenstrasser wuchtig aus 18 Metern (16.), Philip Bockes nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und Zieglers Querpass (47.) und Fabian Ziegler selbst nach einem Solo Emir Terakajs (67.) waren für den Tabellendritten beim doch verdienten Auswärts-3:2 erfolgreich. Spannend wurde es nochmal, weil Fortunas eingewechselter Ersatzkeeper Enrico Sommer der Schuss von Vaclav Uzlik zwischen den Händen hindurch glitt (77.). Die SpVgg Lam machte ihre Sache gut; ein Punkt wäre durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen – zumal sie nach dem Ausgleichstreffer durch Sebastian Lex, der Loderbauers Freistoßflanke artistisch ins Netz bugsierte (18.), beinahe in Führung gegangen wäre. Mit einem abschließenden Heimsieg gegen den TSV Bogen möchte die Regensburger Mannschaft kommenden Samstag Rang drei zur Winterpause verteidigen.