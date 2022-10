Niederlage im Vorwald

Zum "Spitzenspiel" an diesem Spieltag reiste die Roosters-Truppe nach Brennberg. Erstmals gecoacht vom neuen Trainerduo Andi Dünzinger und Tobias Besenhard. Beide Teams hatten, bis auf wenige Positionen, den gleichen Kader zur Verfügung wie auch im Hinspiel, wenngleich ja Brennberg seit der ganzen Saison schon sieben Stammspieler ersetzen muss...

Die Partie ging gleich mit einer guten Möglichkeit für die Roosters los. Freistoß nach Foul an Faltermeier, der mit Polster heute seinen persönlichen Wachhund im Nacken hatte. Der folgte ihm auf Schritt und Tritt und semmelte ihn bereits nach vier Minuten um. Besenhard trat an, und Schmidbauer konnte die Kugel nur abprallen lassen, beim Nachschuss von Nöllgen befand sich dieser im Abseits. Gleich zwei Minuten später die erste Großchance. Martinez taucht nach Pass von Besenhard frei vorm Tor auf, schiebt den Ball aber knapp links vorbei. Das sollte sich gleich rächen, denn die Heimelf ging mit dem ersten Angriff, bzw. Konter nach einem Fehlpass im Aufbauspiel der Roosters durch Patrick Beiderbeck in Führung. Das bremste den Vorwärtsdrang der Gäste etwas und so ließ man sich erneut zweimal zu einem Fehlpass, völlig unbedrängt, hinreißen, Brennberg machte es dann schnell über Adlhoch und Weigel, doch vorm Tor waren diese zu harmlos und verfehlten das Ziel. Direkt im Anschluss dann der zweite Hochkaräter für Thalmassing. Larry fing einen Ball von Schmidbauer ab, legte zu Besenhard, dieser schloss direkt ab, doch Schmidbauer war bereits auf dem Posten und bügelte seinen Schnitzer aus. Nach einer halben Stunde dann Jubel im Thalmassinger Lager. Zu dem Zeitpunkt war man spielbestimmend, Brennberg agierte aus einer geschlossenen Defensive, eher mit langen Bällen und konzentrierte sich aufs Kontern. Zurück zum Jubel. Faltermeier netze ein, doch der Unparteiische entschied auf eine zuvorige Abseitsposition von Martinez, der den Pass in den Strafraum spielte. Adlhoch durfte erneut auf der rechten Außenbahn fetzen, als er einen langen Ball erreichte, doch Dünzinger konnte zunächst Blocken, ehe Reicherseder die Kugel unter sich begraben konnte. Dann gab es direkt hintereinander zwei gute Freistoßmöglichkeiten für die Roosters. Faltermeier wurde (mal wieder) aus den Socken gehaut. Doch Dünzinger und Seidenschwand zielten viel zu hoch und beide Varianten gingen übers Tor. Allerdings gaben sich die Gäste nicht auf und drängten auf den Ausgleich. Dieser sollte dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fallen. Durch wen? Natürlich Faltos! Diesmal wer er seinem Anhang enteilt und grätschte eine scharfe Hereingaben von Nöllgen über die Linie ins lange Eck! Verdienter Ausgleich zum Pausenpfiff!

In Hälfte Zwei zeigte sich dann eine ähnliche Partie wie in ersten Durchgang. Spielerisches Übergewicht der Gäste, die erste Chance hatte aber die Laumer für den SSV, eine Flanke köpfte er aufs Tor, doch diese kam zu Zentral und war somit kein Problem für Reicherseder. Adlhoch hatte dann ebenfalls eine gute Möglichkeit, scheiterte aber im 16er am eingewechselten Dindar. Auf der andern Seite ging es dann ebenfalls knapp zu. Martinez auf dem Weg zum Tor, schon abschlussbereit frei vor Schmidbauer, wird ihm im letzen Moment der Ball vom Fuß gespitzelt. Es ging also hin und her. Chancen hüben wie drüben. Adlhoch scheiterte dann im Gegenzug am herauslaufenden Reicherseder. Zunächst plätscherte die Partie dann etwas vor sich hin. Thalmassing suchte die Lücke, fand diese aber nicht wirklich und Brennberg kam in dieser Phase nicht mehr in gefährliche Situationen. Bis zur 66. Minute. Hier halfen allerdings die Roosters ordentlich mit. Marke "Kacktor des Monats". Einen langen Ball der Heimelf, köpfte Dünzinger zu Reicherseder zurück, normalerweise eine einfache Sache. Doch diesmal kam der Ball zu hoch und Reicherseder erwischte ihn nicht mehr, konnte den Ball nur noch über Kopf abklatschen lassen, der mitgelaufene Brennberger Pinzinger schob ins leere Tor! Die Roosters mussten dann umstellen, Larry kam auf dem Zahnfleisch daher und da auch Froschhammer verletzt passen musste, rutschte Sempre auf die Außenbahn. Zurück in der Partie war dann Seidenschwand, der eine kleine Verschnaufpause bekam. Ja so ging es dann weiter wie gehabt. Thalmassing spielerisch besser, doch es fehlten zunehmend die Ideen gegen die gut sortierte Brennberger Defensive. Man war am Drücker doch es kam nichts gefährliches bei raus. Nach 75. Minuten musste dann auch noch Dünzinger verletzt vom Rasen. Somit war die Ordnung dahin. Die Roosters agierten nun offensiver, das tat dann natürlich Räume für die Brennberger auf. Manuel Beiderbeck schlängelte sich in der 85. Minute durch die übrige Abwehr, zugegeben wurde ihm das zu einfach gemacht. Reicherseder konnte nur noch mit einem Trikotzupfer den direkten Einschlag verhindern, es gab Strafstoß. Beiderbeck verwandelte sicher um 3:1. Allerdings gaben die Thalmassinger auch hier nicht auf, aber es ergab sich keine Möglichkeit mehr. Den letzten Freistoß brachte Dindar zwar aufs Tor, aber viel zu lasch. Kein Problem für Schmidbauer.