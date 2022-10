Nichts anbrennen lassen Im Ruhe und Geduld gewinnt der FC Rot-Weiß Erfurt das Freitagabendspiel gegen TeBe Berlin.

Mit einer minimalen Änderung in der Startelf - statt Seidemann startete Tavares - gingen die Hausherren in das Duell mit dem Vorletzten aus dem Berliner Mommsenstadion. Und RWE nahm wie erwartet von Beginn an das Spielzepter in die Hand. Mit frühem Anlaufen setzten die Gerber-Schützlinge die Gäste unter Druck. Erste Möglichkeiten ergaben sich so nach Kopfball von Hajrulla (5.) und Tavares, der im Strafraum aber geblockt wurde (10.). Die erste Chance für TeBe gab es nach einer guten Viertelstunde, als Tekins Schuss von der Strafraumgrenze aber abgewehrt wurde (16.). Dann aber zeigten sich vor allem die Gastgeber vor dem Tor der Lila-Weißen. Die dickste Chance zur Führung gab es nach einer knappen halben Stunde als nach Flanke von Moritz auf Hajrulla, dieser Ciccarelli in Szene setzte. Doch aus kurzer Distanz verpasst der Italiener zweimal das Führungstor (29.). Diese gelang dann wiederum Hajrulla wenig später mit seinem zweiten Saisontor. Sturmpartner Mergel gab von der Grundlinie den Ball nach innen, wo der Hajrualla mit langem Bein aus fünf Metern Albers überwinden konnte (36.). Die knappe Führung nahm RWE vor 3812 Zuschauer mit in die Kabine. TeBe beschränkte sich in den ersten 45 Minuten vor allem auf die Verteidigung.

An der Spielausrichtung änderte sich auch nach Wiederbeginn wenig. RWE dominierte die Partie, TeBe war in der Defensive gefordert. Einzig ein schnelles zweites Tor nach Wiederbeginn sorgte nicht für die erhoffte Beruhigung bei den Hausherren. Dabei kamen die Erfurter mit Druck aus der Kabine - Schussmöglichkeiten von Hajrulla (48.), Moritz aus 25 Metern (49.) und Mergel (52.) fehlte aber die nötige Präzision. In der Folgezeit bestimmten dann Standardsituationen die Begegnung, wobei RWE ein deutliches Eckenplus nicht gewinnbringend auf die Anzeigetafel bringen konnte. Für TeBe gab es nach einem Standard den Hauch einer Möglichkeit, als Tekin mit seinem Ball Samardzic suchte, der aber Flückiger nicht in Verlegenheit brachte (66.). Mit anbrechender Schlussviertelstunde schnupperte TeBe dann einen Hauch Morgenluft. Doch Ciccarellis überfälliges 2:0 traf die Gäste dann im Herzen. Nachdem der eingewechselte Seidemann Albers zu einer Parade zwang, staubte Erfurts Spielmacher mit seinem vierten Saisontor zur Spielentscheidung ab (82.). Wenig später jubelte Hajrulla über das 3:0. Tshilumbas Flachschuss ließ Albers prallen und Hajrulla drückte den Ball Richtung Tor, wo aber Bähr den Ball beim Klärungsversuch aus wenigen Zentimeter den letzten Stoss gab - Eigentor (85.). Unrühmlicher Schlusspunkt der Partie war dann ein Platzverweis gegen Weinhauer, der 60 Sekunden nach seiner Einwechslung nach hartem Foul mit glatt Rot direkt wieder vom Feld musste (90.). Eine harte Entscheidung, die aber im Jubel über den dritten Erfurter Heimsieg in der fünften Partie im Steigerwaldstadion dann unterging.

Gegenüber dem MDR sagte Fabian Gerber nach dem Spiel: "Wir hatten viel Ballbesitz und mussten geduldig sein und schnell spielen. Da hatten wir vor der Pause ein paar Probleme mit. Die 20 Punkte nach zehn Spielen können sich sehen lassen. Die Jungs machen eine gute Entwicklung. Wir wollen jetzt auch dabeibleiben, die Stimmung und Euphorie so lange wie möglich aufrechterhalten"