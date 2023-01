Neuzugang für die Offensive: Okorn verstärkt Treubund Lüneburg Felix Okorn bietet eine zusätzliche Option in der Offensive

Der 23-Jährige kam in der laufenden Spielzeit in 16 Spielen auf jeweils neun Treffer und neun Assists für die SVE in der Heide-Wendland-Liga. Okorn spielte einst bereits im Nachwuchs von Treubund, wo er in der Zweitvertretung, die damals Bezirksliga spielte, seine erste Herren-Erfahrung sammelte.