Neufraunhofen II verpasst im Topspiel Sprung auf Platz zwei

So., 16.10.2022, 14:00 Uhr

Es war das Spitzenspiel des 11.Spieltags der A-Klasse Landshut. Der SV Neufraunhofen II empfing als Dritter den Zweitplatzierten SSV Landshut-Schönbrunn. Im Spiel begannen die Schwarz-Weißen stark und versuchten die Ballverluste der Gäste auszunutzen. Leon Landersdorfer hatte dabei zwei Topchancen, scheiterte aber jeweils allein vor und an Keeper Sergiu Tatu. Außerdem verpasste Hans Sieve mit einem Schrägschuss die Führung. In der 26.Minute dann die kalte Dusche. Ein Abschluss von Matej Karakasic aus 30 Metern glitt SVN-Torhüter Michael Schmid durch die Finger und bedeutete das 0:1. Anschließend konnte der SVN den Druck aus der Anfangsphase nicht mehr halten, hatte aber dennoch noch die ein oder andere Gelegenheit, u.a. ein Kopfball von Simon Eglhuber an die Latte.

Nach der Pause fiel durch einen Konter das 0:2. Ioan Suciu legte den Ball an Keeper Schmid vorbei und brachte den SSV auf die Siegerstraße (50.). Die Vilstaler steckten aber nicht auf und kamen vier Minuten später zum Anschluss. Korbinian Eglhuber eroberte die Kugel und flankte auf Stefan Haas, der eiskalt zum 1:2 einschoss. Mit dem Momentum auf der Seite legte Neufraunhofen nach. Haas war durchgebrochen und schob allein vor dem Torhüter zum 2:2-Ausgleich ein. Im Anschluss gab es Proteste einiger Schönbrunner, die Schiedsrichter Henry Lindemann mit einer Ampelkarte für Karakasic und einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Grudys Rimuydas bewertete. Während der doppelten Überzahl hatte aber lediglich Dennis Kurz eine Möglichkeit. In der Schlussphase versuchte der SVN II nochmal alles, kam aber nicht über einen erneuten Kopfball von Simon Eglhuber hinaus, den Tatu noch an die Latte lenkte.