Neues Gesicht und frischer Schwung beim SV Bergisch Gladbach 09

Am kommenden Samstag (12:30 Uhr) steht der erste Test der Wintervorbereitung an: Der Westfalen-Oberligist Adler Finnentrop gastiert im KRÜGER GROUP Jugendsportpark. „Das ist ein unbekannter Gegner, aber natürlich gleich eine richtige Herausforderung“, so Kruth. Alle Spieler sollen zum Einsatz kommen, um sich dem neuen Trainerteam präsentieren zu können. Verzichten muss der SV 09 weiterhin auf Joel Kouekem, der sich nach einer Knieverletzung in der Reha befindet.

Yadigar Dogan verstärkt das Mittelfeld