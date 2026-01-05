 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
In der Icon League für Buzz Club unterwegs gewesen, auf dem Großfeld nun für den SV Hummetroth: Dominik Wüst (links) und "Ibo" Yilmaz (rechts).
Foto: Halil Ibrahim Yilmaz/Buzz Club

Neues Duo will mit dem SV Hummetroth den Aufstieg feiern

Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelspieler Dominik Wüst haben mit Fußball-Hessenligist SV Hummetroth viel vor +++ Im Interview sprechen sie über Ziele, ihren Wechsel und die Icon League

Wiesbaden/Darmstadt. Nachdem der FC Eddersheim Mitte Dezember entschieden hat, sich von Hessenliga-Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelspieler Dominik Wüst zu trennen, haben die beiden Offensivspieler in Ligakonkurrent SV Hummetroth einen neuen Verein gefunden.

Im Interview bei Echo-Online (plus-Artikel) sprechen beide über ihre Beweggründe für den Wechsel, das Thema Icon League und ihre persönlichen Ziele.

Aufrufe: 05.1.2026, 18:00 Uhr
Lauris OmmertAutor