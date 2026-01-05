Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
In der Icon League für Buzz Club unterwegs gewesen, auf dem Großfeld nun für den SV Hummetroth: Dominik Wüst (links) und "Ibo" Yilmaz (rechts). – Foto: Halil Ibrahim Yilmaz/Buzz Club
Neues Duo will mit dem SV Hummetroth den Aufstieg feiern
Halil Ibrahim Yilmaz und Flügelspieler Dominik Wüst haben mit Fußball-Hessenligist SV Hummetroth viel vor +++ Im Interview sprechen sie über Ziele, ihren Wechsel und die Icon League