Bald weiterhin in der Icon League, aber nicht mehr beim FC Eddersheim am Ball: Dominik Wüst (links) und Toptorjäger Halil Ibrahim Yilmaz (rechts)
Abgang im Winter: "Ibo" Yilmaz und Dominik Wüst verlassen Eddersheim

Paukenschlag beim FCE: Der ligaweit beste Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst verlassen den Aufstiegskandidaten im Winter +++ Priorität auf Icon League als Hauptgrund für die Trennung

Paukenschlag beim Tabellenzweiten der Hessenliga Nur wenige Tage nach dem verlorenen Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt II ist klar: Top-Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz (23 Tore in 15 Einsätzen) und Offensivspieler Dominik Wüst werden den FCE im Winter verlassen. Der Abgang der Spieler ist das Resultat einer Gesprächsrunde am Montagabend zwischen den Spielern, Trainer Carsten Weber und der Vereinsspitze um Clubchef Erich Rodler. Grund für die Trennung zwischen Verein und Spielern ist das parallele Engagement in der Icon League.

Der Wiesbadener Kurier hat ausführlich mit Clubchef Erich Rodler, Halil Ibrahim Yilmaz und Trainer Carsten Weber gesprochen. Den großen Hintergrundartikel zum Blitz-Abgang der beiden Spieler lest ihr im plus-Artikel.

