SV Hummetroth schnappt sich Tormaschine Yilmaz und Wüst

Hummetroth. Der SV Hummetroth bläst zur Attacke in der Hessenliga. Der Odenwald-Club hat zum Start ins neue Jahr auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und wie! Von Ligarivale FC Eddersheim kommen Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst zum Team des neuen Trainers Denis Streker. Nachdem Mitte Dezember klar war, dass das Duo in Eddersheim keine Zukunft hat, habe man die beiden kurz vor Weihnachten kontaktiert, berichtet Hummetroths Vorsitzender Stefano Trizzino. Und wenig später war der Deal unter Dach und Fach: Auch mit dem abgebenden Verein habe man sich bereits auf die Ablöse geeinigt, so Trizzino.