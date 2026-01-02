 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Dominik Wüst (l.) und Halil Ibrahim Yilmaz (r.) haben einen neuen Verein gefunden.
Dominik Wüst (l.) und Halil Ibrahim Yilmaz (r.) haben einen neuen Verein gefunden. – Foto: Patrick Schuch, Marcel Lorenz

SV Hummetroth schnappt sich Tormaschine Yilmaz und Wüst

Nach ihrem Aus beim FC Eddersheim zieht es Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst zum SV Hummetroth +++ Was Hummetroth-Boss Trizzino zum Icon-League-Engagement und weiteren Transfers sagt

Hummetroth. Der SV Hummetroth bläst zur Attacke in der Hessenliga. Der Odenwald-Club hat zum Start ins neue Jahr auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und wie! Von Ligarivale FC Eddersheim kommen Ibrahim Yilmaz und Dominik Wüst zum Team des neuen Trainers Denis Streker. Nachdem Mitte Dezember klar war, dass das Duo in Eddersheim keine Zukunft hat, habe man die beiden kurz vor Weihnachten kontaktiert, berichtet Hummetroths Vorsitzender Stefano Trizzino. Und wenig später war der Deal unter Dach und Fach: Auch mit dem abgebenden Verein habe man sich bereits auf die Ablöse geeinigt, so Trizzino.

Was Trizzino über die beiden Neuen sagt, welcher dritte vielversprechende Winter-Neuzugang den SVH verstärken wird und wie der Verein mit dem Thema Icon League im Verbindung mit dem Duo Wüst und Yilmaz umgehen will, könnt ihr im plus-Text im Echo Online nachlesen. Darin erfahrt ihr auch, welche Spieler die Odenwälder verlassen werden.

