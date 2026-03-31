Neuer Kader des GSV Moers nimmt Form an: Neun Zugänge sind fix

Neu-Trainer Andreas Oerschkes nutzt seine Kontakte. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Nur kurz war es ruhig um den GSV Moers, der im Januar seine Mannschaft aus der Landesliga Niederrhein zurückgezogen hat. Die Verantwortlichen haben nicht lange gebraucht, um mit Andreas Oerschkes einen neuen Trainer für den Neustart in der Bezirksliga vorzustellen. Der Coach bringt einige Spieler vom FC Neukirchen-Vluyn II mit, aber auch zwei Zugänge vom SV Schwafheim stehen fest.

Oerschkes hat mit der Reserve des Fusionsvereins eine gute Rolle in der Kreisliga A Moers gespielt, doch nach Unstimmigkeiten verständigten sich die Parteien auf eine Trennung zum Saisonende. Diese Chance nutzte der GSV Moers, der mit Zugängen, Spielern aus der Zweiten und der eigenen U19 den Umbruch moderieren möchte. Das bestätigte der 31-jährige Coach in seinem Antrittsgespräch: „Der GSV hat eine sehr gute Jugendarbeit. Der Nachwuchs soll das Fundament bilden. Die A-Jugend ist Zweiter in der Grenzlandliga. Ich habe mehrmals bewiesen, dass ich gut mit jungen Spielern arbeiten kann. Unser Augenmerk werden wir darauf legen, nachhaltig und langfristig zu arbeiten. Es werden jetzt natürlich viele Gespräche mit potenziellen Zugängen geführt."

Auf FuPa hat der GSV Moers die ersten Zugänge für die neue Saison bekanntgegeben - sieben Spieler folgen Oerschkes und verlassen den FC Neukirchen-Vluyn II: Dzejlan Bisevac (20 Scorerpunkte), Soner Cakmak (elf Tore), Jonas Händler, Dennis Müller( (zehn Tore), Dawid Oskar Niedzielski, Danil Samsonov und Torhüter Nico Tschuschke werden gemeinsam in die Bezirksliga wechseln. Auch das Duo vom SV Schwafheim - Enes Parimli und Serkan Durak - hat eine Verbindung zum neuen Coach, denn Oerschkes hat mit beiden Akteuren schon beim VfL Repelen zusammengearbeitet.