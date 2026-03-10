Andreas Oerschkes übernimmt beim GSV Moers

Es war eine Bruchlandung, die der GSV Moers Ende Januar mit dem Landesliga-Team hinlegte. Überraschend kam der Rückzug vom Spielbetrieb kurz vor dem Rückrunden-Start allerdings nicht. Seitdem arbeitet der Fußballvorstand um Daniel Ollmann an der Neuausrichtung der ersten Mannschaft. Jetzt wurde ein neuer Trainer gefunden. Andreas Oerschkes wird zur kommenden Saison beim GSV Moers als Chefcoach an der Seitenlinie stehen.
„Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, aber ich freue mich darauf. Ich spüre das volle Vertrauen des Vorstands“, sagt der 31-Jährige auf Nachfrage. Oerschkes trainiert in dieser Saison die A-Liga-Mannschaft des FC Neukirchen-Vluyn. Trotz eines vierten Tabellenplatzes gab’s beim Fusionsklub unterschiedliche Auffassungen zur sportlichen Ausrichtung, sodass beschlossen wurde, getrennte Wege zu gehen.
Mit seiner neuen Mannschaft wird Oerschkes in der Bezirksliga um Punkte spielen. Der Kader wird voraussichtlich aus Spielern der eigenen A-Jugend, der Zweiten des GSV sowie Neuzugängen bestehen. „Der GSV hat eine sehr gute Jugendarbeit. Der Nachwuchs soll das Fundament bilden. Die A-Jugend ist Zweiter in der Grenzlandliga. Ich habe mehrmals bewiesen, dass ich gut mit jungen Spielern arbeiten kann. Unser Augenmerk werden wir darauf legen, nachhaltig und langfristig zu arbeiten. Es werden jetzt natürlich viele Gespräche mit potenziellen Zugängen geführt“, so Oerschkes.
Das Ziel für die neue Saison steht schon fest. „Bei so einem Neuaufbau steht natürlich immer der Nichtabstieg im Mittelpunkt. Zudem geht’s darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln.“ Aus dem aufgelösten Landesliga-Kader zu Beginn der Saison ist kein Spieler übrig geblieben, alle Kicker hatten dem GSV den Rücken zugedreht.
Oerschkes ist noch auf der Suche nach Unterstützung, Gespräche mit Co-Trainern sollen alsbald stattfinden. Momentan coacht Oerschkes die A-Liga-Truppe beim FCNV alleine. Kuriosweise trifft er mit seinem aktuellen Team am Sonntag in der Meisterschaft auf den GSV Moers II.