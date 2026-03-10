Andreas Oerschkes übernimmt beim GSV Moers

Das Ziel für die neue Saison steht schon fest. „Bei so einem Neuaufbau steht natürlich immer der Nichtabstieg im Mittelpunkt. Zudem geht’s darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln.“ Aus dem aufgelösten Landesliga-Kader zu Beginn der Saison ist kein Spieler übrig geblieben, alle Kicker hatten dem GSV den Rücken zugedreht.

Oerschkes ist noch auf der Suche nach Unterstützung, Gespräche mit Co-Trainern sollen alsbald stattfinden. Momentan coacht Oerschkes die A-Liga-Truppe beim FCNV alleine. Kuriosweise trifft er mit seinem aktuellen Team am Sonntag in der Meisterschaft auf den GSV Moers II.