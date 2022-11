Neuer Bericht

Die FVE-Damen machten von Beginn an Druck und starteten sehr gut ins Spiel. Nach 15 Spielminuten war es dann endlich soweit. Ein Ball von Laura Sanz fand LauraK, die sich schön auf der linken Seite durchsetzte und den Ball zum 0:1 einschob. Danach folgten die Chancen fast im Minutentakt und die Tore Schlag auf Schlag. Nur drei Minuten nach der Führung staubte Nicole Günter einen Ball zum 2:0 ab. Weitere vier Minuten später war es dann LauraK, die auf 0:3 erhöhte. Nach einem Eckball köpfte Hannah Jenß leider nur an den Innenpfosten und der Ball sprang wieder aus dem Tor heraus. Fünf Minuten danach dieselbe Situation – doch dieses Mal fand der Kopfball von Hannah Jenß den Ball ins Tor und es hieß 0:4 für den FVE. Eine der besten, spielerischen Leistung in dieser Saison zeigten die FVE-Damen in den ersten 45 Minuten.