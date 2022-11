Neuer Bericht

Zur späten Abenddämmerung traten die FVE Damen im eigenen Reich gegen die Damen des SV Mörsch an. In der Vergangenheit waren es doch immer schwierige Spiele, doch das sollte sich heute ändern. Zu Beginn der Partie standen die Gäste hoch und machten den FVE Damen bereits beim Aufbauspiel Druck, doch spätestens am Sechzehner war dann Schluss für die Mörscher Elf. Meter für Meter spielte sich Witwers Eleven zur Hälfte des Gegners durch. Dann in der 36. Minute legt Linda Fortenbacher einen Pass quer auf Nicole Günter, die den Ball aufs Tor schoss, doch die Keeperin parierte den Ball, lässt ihn jedoch wieder in den 5er klatschen, wo Laura Kutterer goldrichtig stand und den Ball ins Tor bugsierte.

Nach der Halbzeit kam die Heimmannschaft fokussiert und mich hoher Brust aus der Kabine. Mit schönerem Kombinationsspiel und mehr Ballsicherheit kommt Ettlingenweier in Schwung. In der 61. Minute dann das Tor von Nicole, die den Ball durch die Abwehr der Gegner von Laura Kutterer bekommt und dann alleine im 1 gegen 1 mit der Torhüterin den Ball souverän an ihr vorbei legt und den Ball ins Tor spielt. Die Heimmannschaft erspielte sich noch ein paar gute Chance, die leider nicht das Runde in das Eckige brachte. Die Gäste blieben fast die gesamte 2. Hälfte weg FVE-Tor.