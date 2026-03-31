Neue Stürmer für den 1. FC Monheim und SC St. Tönis

Johann Noubissi Noukumo (r.) wechselt nach Monheim. – Foto: Ulrich Laakmann

Noubissi Noukumo bringt neue Facette in das Monheimer Spiel

Johann Noubissi Noukumo wird ab Sommer in Monheim stürmen. Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von St. Tönis zum VfB Homberg, für den er bislang dreimal traf und zwei weitere Treffer auflegte. Insgesamt hat er in der höchsten FVN-Liga bereits 24 Treffer erzielt, in der Jugend-Bundesliga lief der Hüne 32-mal für den Wuppertaler SV auf.

Der 1. FC Monheim teilt mit: "Jo, wie er von allen nur genannt wird, kann in der Offensivreihe sämtliche Positionen besetzen. Mit einer Körpergröße von 1,90 Meter bringt er eine körperliche Komponente in unsere Offensive, die wir so derzeit nicht haben. Gleichzeitig verfügt er über ein hohes Grundtempo, sodass er auch als Spieler in der Tiefe stets für Gefahr sorgen kann. Neben seiner sportlichen Expertise verfügt er auch über eine extrem angenehme und zugleich erfrischende Art, die in den Gesprächen sofort erkennbar war. Jo weiß auf und neben dem Platz, wo er bereits in ganz jungen Jahren sein Studium abschließen wird, genau, was er will, und bringt stets seine Stärken ein – darauf freuen wir uns sehr!"