Neue Stürmer für den 1. FC Monheim und SC St. Tönis

Ende März haben der 1. FC Monheim und der SC St. Tönis jeweils die Verpflichtung eines neuen Stürmers bekanntgegeben! Beide Klubs wildern bei der direkten Konkurrenz aus der Oberliga Niederrhein.
Johann Noubissi Noukumo wird ab Sommer in Monheim stürmen. Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von St. Tönis zum VfB Homberg, für den er bislang dreimal traf und zwei weitere Treffer auflegte. Insgesamt hat er in der höchsten FVN-Liga bereits 24 Treffer erzielt, in der Jugend-Bundesliga lief der Hüne 32-mal für den Wuppertaler SV auf.
Der 1. FC Monheim teilt mit: "Jo, wie er von allen nur genannt wird, kann in der Offensivreihe sämtliche Positionen besetzen. Mit einer Körpergröße von 1,90 Meter bringt er eine körperliche Komponente in unsere Offensive, die wir so derzeit nicht haben. Gleichzeitig verfügt er über ein hohes Grundtempo, sodass er auch als Spieler in der Tiefe stets für Gefahr sorgen kann. Neben seiner sportlichen Expertise verfügt er auch über eine extrem angenehme und zugleich erfrischende Art, die in den Gesprächen sofort erkennbar war. Jo weiß auf und neben dem Platz, wo er bereits in ganz jungen Jahren sein Studium abschließen wird, genau, was er will, und bringt stets seine Stärken ein – darauf freuen wir uns sehr!"
Auch der SC St. Tönis arbeitet am Kader. Während die Zukunft von Top-Scorer Julian Suaterna geklärt ist, freut sich der Klub auf die Rückkehr von Rotosson Kanu. Der 19-Jährige spielte bereits eine Halbserie in der U19-Niederrheinliga des Fusionsvereins, ehe er im Sommer über die SG Unterrath zum Oberliga-Team es ETB Schwarz-Weiß Essen wechselte. Dort steht der Angreifer bei einem Tor in elf Einsätzen.
"Der Offensivspieler ist in Tönisvorst kein Unbekannter, bereits in der Vergangenheit lief Roto für unsere U19 in der Niederrheinliga auf. Dadurch kennt er sowohl den Verein als auch einige Spieler im Kader bereits sehr gut und wird sich schnell wieder bei uns zurechtfinden", teilt St. Tönis mit. Udo Schüler ergänzt als Sportlicher Leiter: „Wir freuen uns sehr, dass Rotosson den Weg zurück zum SC gefunden hat. Er ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, Tempo und Offensivqualität. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln und unserem Spiel neue Impulse geben wird. An ihm werden wir mit Sicherheit in Zukunft noch viel Freude haben.“
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