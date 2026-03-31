So geht es beim zweitbesten Oberliga-Scorer Julian Suaterna weiter

Hinter dem SC St. Tönis liegt die perfekte Woche: Bekim Kastrati feierte mit seiner Mannschaft zwei Siege in der Oberliga Niederrhein und den erstmaligen Einzug in das Niederrheinpokalfinale - mehr geht nicht! Zum Wochenstart hat es die nächste Erfolgsmeldung gegeben, denn Top-Scorer Julian Suaterna bleibt dem Verein erstmal erhalten. Eine Ausnahme könnte es allerdings geben.
Warum sollte er auch wechseln? Mit dem SC St. Tönis könnte der Kolumbianer im August im DFB-Pokal spielen, die Chancen stehen gut. Im Finale ist der Fusionsverein zwar krasser Außenseiter gegen den Drittligisten MSV Duisburg, doch die "Zebras" kämpfen in der 3. Liga um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Wird der MSV mindestens Vierter, qualifiziert sich St. Tönis auch ohne Endspiel-Sieg im Niederrheinpokal für den DFB-Pokal.
Der 29-Jährige traf im Elfmeterschießen gegen den FC Büderich und produzierte auch in den vorigen Runden wichtige Scorerpunkte. Aber das macht er nicht nur im Pokal: Suaterna ist knapp hinter dem vom FC Schalke 04 umworbenen Luca Puhe vom SV Biemenhorst Top-Scorer der Oberliga Niederrhein. Er kommt in 24 Spielen auf starke 14 Tore und 11 Vorlagen (kombiniert 25 Scorer), zuletzt legte er beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Kleve beide Tore auf und traf selbst beim 4:1-Triumph am Essener Uhlenkrug zweimal. Puhe kommt auf 28 Scorerpunkte
Klar also, dass es einerseits Begehrlichkeiten gibt, andererseits St. Tönis seinen Schlüsselspieler halten wollte. Entsprechend froh ist der Klub über folgende Mitteilung: „Der SC St. Tönis kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die nächste Saison vermelden: Julian Andres Suaterna Florez hat seinen Verbleib beim Verein zugesagt und wird auch weiterhin das blau-gelbe Trikot unseres SC tragen." Parallel "setzt Julian auch abseits des Platzes seinen Weg fort und führt parallel zum Sport seine Ausbildung bei der KICK Group weiter", teilt der Oberligist - die KICK Group ist Sponsor des Vereins.
Holger Krebs, Sportlicher Leiter des Klubs, hat sich zur Verlängerung wie folgt geäußert: „Julian ist für uns ein enorm wichtiger Spieler und einer der prägenden Offensivakteure unserer Mannschaft. Seine Zahlen sprechen dabei für sich: Tore, Assists und die konstant starken Leistungen. Umso wichtiger ist es für uns, dass er seinen Weg bei uns fortführt." Die Verantwortlichen des SC St. Tönis zeigen sich dabei als fairer Partner, denn sollte ein verlockendes Angebot den Offensivspieler erreichen, will sich der Verein nicht verweigern. Dazu Krebs: „Gleichzeitig haben wir ihm die Zusage gegeben, dass sollte sich für ihn die Möglichkeit eines Profivertrags ergeben, würden wir uns einem solchen Schritt nicht verschließen und wären gesprächsbereit. Aber wir planen natürlich mit Julian für die nächste Saison und sind davon überzeugt, dass er wieder zu den Topscorern zählen wird.“
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