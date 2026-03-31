So geht es beim zweitbesten Oberliga-Scorer Julian Suaterna weiter Der SC St. Tönis bestätigt in dieser Saison seine herausragende Vor-Saison und darf vom DFB-Pokal träumen. Die starken Leistungen hängen eng mit Julian Andres Suaterna Florez zusammen. Er ist einer der Top-Scorer der Oberliga Niederrhein und wird bleiben - eine Ausnahme lässt ihm der Klub aber offen. von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

14 Tore und elf Vorlagen: Julian Andres Suaterna Florez spielt seine beste Saison. – Foto: Jens Terhardt

Hinter dem SC St. Tönis liegt die perfekte Woche: Bekim Kastrati feierte mit seiner Mannschaft zwei Siege in der Oberliga Niederrhein und den erstmaligen Einzug in das Niederrheinpokalfinale - mehr geht nicht! Zum Wochenstart hat es die nächste Erfolgsmeldung gegeben, denn Top-Scorer Julian Suaterna bleibt dem Verein erstmal erhalten. Eine Ausnahme könnte es allerdings geben.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Warum sollte er auch wechseln? Mit dem SC St. Tönis könnte der Kolumbianer im August im DFB-Pokal spielen, die Chancen stehen gut. Im Finale ist der Fusionsverein zwar krasser Außenseiter gegen den Drittligisten MSV Duisburg, doch die "Zebras" kämpfen in der 3. Liga um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Wird der MSV mindestens Vierter, qualifiziert sich St. Tönis auch ohne Endspiel-Sieg im Niederrheinpokal für den DFB-Pokal. Der 29-Jährige traf im Elfmeterschießen gegen den FC Büderich und produzierte auch in den vorigen Runden wichtige Scorerpunkte. Aber das macht er nicht nur im Pokal: Suaterna ist knapp hinter dem vom FC Schalke 04 umworbenen Luca Puhe vom SV Biemenhorst Top-Scorer der Oberliga Niederrhein. Er kommt in 24 Spielen auf starke 14 Tore und 11 Vorlagen (kombiniert 25 Scorer), zuletzt legte er beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Kleve beide Tore auf und traf selbst beim 4:1-Triumph am Essener Uhlenkrug zweimal. Puhe kommt auf 28 Scorerpunkte