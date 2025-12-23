Neue Hoffnungsträger für abstiegsgefährdete Schaffhauser Klubs

Verstärkungen für die SV Schaffhausen und Beringen. Für die SV Schaffhausen sieht es in der Erstliga-Gruppe 3 derzeit wenig erfreulich aus. Neben dem neuen Trainer Ergün Dogru gibt es nun aber auch eine neue – beziehungsweise alte – Hoffnung für den Sturm: Lukas Zwahlen kehrt nach Intermezzos bei YF Juventus und dem FC Kreuzlingen zum Schlusslicht zurück. "Ich bin hoch motiviert, diese Herausforderung anzunehmen", sagte Zwahlen gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten". Zwei Spielklassen tiefer ist die Lage beim FC Beringen ebenfalls angespannt. Der Zweitletzte der Gruppe 2 verstärkt sich für die Rückrunde mit Enrico De Nobile, der von der SV Schaffhausen kommt. Er bekräftigt: "Ich will mithelfen, den Abstieg zu vermeiden."

FC Dietikon: Höngg-Stürmer soll kommen – Zukunft von Franzosen-Duo offen. Das Transferfenster ist offiziell noch geschlossen, dennoch vermeldet Erstligist FC Dietikon bereits erste Personalentscheide gegnüber der "Limmattaler Zeitung". Allen voran steht der geplante Zuzug von Andrija Andjelkovic. Das 19-jährige Sturmtalent erzielte in der Vorrunde vier Tore für den SV Höngg. Ebenso neu das Trikot des FCD tragen soll Diego Lobo. Er lief bis anhin für das abgeschlagene Erstliga-Schlusslicht SV Schaffhausen auf. Klar ist zudem, dass sich Dennis Aberia, Stefan Mitrev, Nicolas Mbazoa, Salah Kermi und Jeffrey Kikanda einen neuen Verein suchen müssen. Bereits verabschiedet hat sich Sturm-Routinier Petar Ugljesic, der den Klub aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Offen ist hingegen die Zukunft zweier ausländischer Verstärkungen. "Ob Berna Baldeh und Zoumane Sangare nach den Ferien aus Frankreich wieder zu uns stossen werden, ist Stand heute unklar", liess sich FCD-Trainer Daniel Tarone zitieren.