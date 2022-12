Neue Aufgabe für Karl-Heinz Göbel Trainer verlässt den TV Lampertheim und heuert bei Eintracht Bürstadt an

„Karl-Heinz ist seit 30 Jahren im Geschäft und war bei allen seinen Stationen größtenteils erfolgreich“, sagt Interimstrainer Flamur Bajrami. Göbel könne auf ein starkes Netzwerk bauen und sei für eine klare Führung seiner Mannschaften bekannt. „Das Gesamtpaket passt“, so Bajrami. Coach Göbel sei in der Lage, eine Mannschaft zu formen und weiterzuentwickeln. Dies war ein Kriterium der Bürstädter bei der Trainersuche, denn der Verein kämpft im zweiten Jahr in Folge gegen den Abstieg aus der Gruppenliga, will einen Neuanfang wagen. Flamur Bajrami gibt das Traineramt absprachegemäß ab („er wollte aus privaten Gründen nicht länger im Amt bleiben“, so Pressesprecher Christian Beckerle), bleibt der Eintracht im Bereich Marketing aber erhalten und soll auf Göbels Wunsch weiter in die Vereinsarbeit einbezogen werden. „Ich habe Karl-Heinz meine volle Unterstützung zugesagt“, sagt Bajrami, der nicht als Co-Trainer arbeiten, sondern lediglich „einmal in der Woche“ mittrainieren wird.

In Bürstadt ist Karl-Heinz Göbel kein Unbekannter. 2016 bis 2019 trainierte er den Lokalrivalen VfR, ehe er zu Saisonbeginn beim TV Lampertheim anheuerte. Gruppenliga-Erfahrung hat der Lampertheimer reichlich bei Sportfreunde Heppenheim gesammelt.