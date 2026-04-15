Nächster Trainer-Knall: Süs tritt beim SC Uckerath zurück

Es ist für den SC Uckerath keine unbekannte Situation: Mit Frank Süs tritt bereits der zweite Cheftrainer in der laufenden Saison zurück. Das verkündete der Verein auf seiner Instagramseite. Ende Oktober hatte der langjährige SCU-Coach Dietmar Rombach die Reißleine gezogen, dessen direkter Nachfolger Süs beendete sein Engagement beim Bezirksligisten nun schon nach weniger als einer halben Spielzeit wieder.
Die 2:4-Niederlage gegen Rot-Weiß Merl, bei der Uckerath zwischenzeitlich mit 0:4 hinten lag, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Mit 20 Punkten aus 20 Spielen ist das Bezirksliga-Topteam der vergangenen Jahre auf den zwölften Platz abgerutscht. Immerhin: Da es in Staffel zwei in diesem Jahr nur einen Absteiger gibt, ist die gefährliche Zone noch ein ganzes Stück entfernt.
Thomas Daas, der sportliche Leiter des SC Uckerath, erklärte in der Mitteilung des Vereins, dass er die Entscheidung des bisherigen Cheftrainers bedauere, sie aber akzeptiere. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen wären nicht so gewesen, wie man es sich beim Vorjahresvierten erhofft hatte. Dennoch wisse er zu schätzen, dass Süs die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und neue Ideen eingebracht habe.
Ohnehin war der Vertrag des früheren Profis von Hertha BSC nur bis zum Sommer gültig. "Im Frühjahr setzen wir uns zusammen und schauen, ob und wie es weitergeht", hatte Süs kurz nach seinem Amtsantritt im Gespräch mit FuPa Mittelrhein erklärt. Bevor es zu einer möglichen Verlängerung kommen kann, schafft der 56-Jährige nun Fakten.
Im kommenden Sommer will Uckerath mit einem neuen Trainerteam einen kompletten Neustart angehen. Bis dahin übernehmen die Co-Trainer Jochen Sehl und Maik Szewczyk das Ruder. Ziel sei es, "schnell für klare Verhältnisse gegen den Abstieg zu sorgen", wie der SCU erklärte. Am kommenden Wochenende hat Uckerath spielfrei, danach geht es gegen den MSV Bonn weiter - also gegen den Verein, der damals Rombachs Rücktritt besiegelte.
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