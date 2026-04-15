Nächster Trainer-Knall: Süs tritt beim SC Uckerath zurück

Die 2:4-Niederlage gegen Rot-Weiß Merl, bei der Uckerath zwischenzeitlich mit 0:4 hinten lag, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Mit 20 Punkten aus 20 Spielen ist das Bezirksliga-Topteam der vergangenen Jahre auf den zwölften Platz abgerutscht. Immerhin: Da es in Staffel zwei in diesem Jahr nur einen Absteiger gibt, ist die gefährliche Zone noch ein ganzes Stück entfernt.

Daas bedauert die Entscheidung

Thomas Daas, der sportliche Leiter des SC Uckerath, erklärte in der Mitteilung des Vereins, dass er die Entscheidung des bisherigen Cheftrainers bedauere, sie aber akzeptiere. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen wären nicht so gewesen, wie man es sich beim Vorjahresvierten erhofft hatte. Dennoch wisse er zu schätzen, dass Süs die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und neue Ideen eingebracht habe.

Ohnehin war der Vertrag des früheren Profis von Hertha BSC nur bis zum Sommer gültig. "Im Frühjahr setzen wir uns zusammen und schauen, ob und wie es weitergeht", hatte Süs kurz nach seinem Amtsantritt im Gespräch mit FuPa Mittelrhein erklärt. Bevor es zu einer möglichen Verlängerung kommen kann, schafft der 56-Jährige nun Fakten.