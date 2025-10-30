Dietmar Rombach ist nach neun Jahren als Trainer des SC Uckerath zurückgetragen. – Foto: Volker Erbe

Nach neun Jahren: Rombach tritt beim SC Uckerath zurück Bezirksliga, Staffel 2: Dietmar Rombach ist nach dem 1:5 gegen den MSV Bonn mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Gegen Tabellenführer TuS Oberpleis tritt der SCU mit einer Interimslösung an.

Beim SC Uckerath war im Oktober einfach der Wurm drin. Nach dem 4:0-Erfolg über die SV Deutz 05 II am sechsten Spieltag setzte es drei klare Niederlagen - mit dem Tiefpunkt am vergangenen Sonntag. Gegen Abstiegskandidat MSV Bonn kam Uckerath mit 1:5 unter die Räder, Trainer Dietmar Rombach trat daraufhin noch am Spieltag von seinem Amt zurück.

Rombach stand lange für Erfolg Damit endet beim SCU eine Ära. Rombach hatte im November 2016 übernommen und im Laufe der Jahre an der Spitze der Bezirksliga etabliert. 2022 und 2023 landete das Team von Trainer Rombach auf Platz drei, in den vergangenen beiden Jahren jeweils auf dem vierten Platz. Mit nur neun Punkten aus neun Spielen ist der Start in die laufende Saison nun überhaupt nicht nach Plan verlaufen, zudem ging der Trend in den vergangenen Wochen klar nach unten. Vor der Abreibung beim MSV Bonn gab es bereits Niederlagen gegen Rot-Weiß Merl (2:4) und den SV Niederbachem (2:6), der bis dato noch ohne Sieg da stand.

SC Uckerath bedankt sich bei Rombach

Angesichts der jahrelangen Konstanz wird die Rombach-Zeit in Uckerath definitiv eine positive bleiben. Der 51-Jährige hat nun selber die Reißleine gezogen. Man begegne "dieser Entscheidung mit hohem Respekt und bedankt sich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren", schrieb der Verein auf seiner Instagramseite: "Durch kontinuierliche Arbeit hat Rombach in seiner neunjährigen Amtszeit zahlreiche Nachwuchsspieler zu gestandenen Seniorenspielern geformt und in den vergangenen Jahren die Entwicklung der ersten Mannschaft vorangetrieben."