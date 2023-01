Nächster Top-Transfer: Rotenburger SV verpflichtet Alexander Arnold Arnold kommt vom Regionalligisten Bremer SV

Wie die Rotenburger Kreiszeitung gestern berichtete, wechselt mit Alexander Arnold einen weiteren Neuzugang an die Wümme ins Ebersbach-Team.

Arnold durchlief bei seinem Heimatverein FC Verden 04 die Jugendabteilungen, ehe es ihn für zwei Spielzeiten zum TSV Ottersberg zog. Anschließend wechselte er zum Bremer SV in die Bremen-Liga. Dort verbrachte der 29-Jährige fast sieben Jahre und feierte in der letzten Saison die Meisterschaft in der Bremen-Liga und den Aufstieg in die Regionalliga. In dieser Spielzeit brachte es Arnold nur auf zwei Einsätze und löste seinen Vertrag beim BSV in diesem Winter auf. Über 160 Spiele absolvierte Arnhold seit 2016 für den BSV, darunter drei DFB-Pokalspiele gegen Darmstadt 98, Bayern München und Schalke 04, drei Meisterschaften in der Bremen-Liga und zwei Pokalsiege stehen in seiner beeindruckenden Vita.

Ab sofort sucht Arnold eine neue sportliche Herausforderung und trägt nun das Trikot des Rotenburger SV in der Oberliga. Damit erhält der RSV eine weitere Verstärkung für den Kampf um den Klassenerhalt.