Nächster Neuer: Berisha verstärkt Würzburger Kickers

Der im französischen Lyon geborene Rechtsaußen, bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus verschiedenen Stationen im deutschen Profifußball mit. Seine fußballerische Ausbildung begann für Berisha bis 2016 bei Schwaben Augsburg, danach durchlief er die Jugend beim FC Augsburg, für dessen U23 er auch 18 Spiele (zwei Treffer) in der Regionalliga Bayern machte, ehe er 2023 zum FC Bayern München II wechselte. Für die U21 des deutschen Rekordmeisters bestritt der Neu-Würzburger 28 Matches, bei denen er sich siebenmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Nach einer Saison in der Regionalliga Bayern zog es ihn 2024 in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen. Beim westdeutschen Traditionsklub konnte sich Berisha aber keinen Stammplatz erkämpfen, kam nur zu sieben Einsätzen und stand dabei nur einmal in der Startelf. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit sammelte er zudem Spielpraxis beim Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg. Parallel dazu kam er zu mehreren Einsätzen der kosovarischen U21-Nationalmannschaft.







"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, künftig das Trikot der Kickers tragen zu dürfen. Die Herausforderung reizt mich – gemeinsam wollen wir die nächsten Schritte gehen“, erklärt Dion Berisha. "Mit Dion gewinnen wir einen jungen, flexiblen Offensivspieler, der mit seiner Vielseitigkeit – sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum – optimal in unser Spielsystem passt“, sagt Sportdirektor Sebastian Neumann.