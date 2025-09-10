Verstärkung mit Erstliga-Erfahrung: Kickers holen Ochs

Philipp Ochs lief ab der Saison 2012/13 für die U17-Jugend der TSG Hoffenheim auf. Sein Profi-Debüt feierte er 2015 bei der ersten Mannschaft und kam dort bis 2020 auf insgesamt 19 Bundesliga-Einsätze. Es folgten Leihstationen beim VfL Bochum und dem dänischen Verein Aalborg BK. Darüber hinaus absolvierte er von der U15 bis zur U21 mehrere Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Im Januar 2020 wechselte der gebürtige Wertheimer zu Hannover 96, wo er bis 2022 spielte. Danach zog es ihn für die Saison 2022/23 zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga. im deutschen Unterhaus brachte es der Blondschopf auf 72 Spiele. Zuletzt war er für den FC First Vienna in der zweiten Liga der Alpenrepublik aktiv, für den er 53 Partien bestritt und sich dabei sechsmal in die Torschützenliste eintragen konnte.





"Ich freue mich sehr über die Chance bei den Kickers mitwirken zu dürfen. Jetzt heißt es, Vollgas zu geben – für mich persönlich und für die Mannschaft“, lässt sich Philipp Ochs zitieren. Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann ist von den Qualitäten des prominenten Neuzugangs vollumfänglich überzeugt: "Mit Philipp gewinnen wir einen erfahrenen, dynamischen Flügelspieler, der mit seiner Spielweise gut zu uns passt. Seine Erfahrung macht ihn zu einer wichtigen Verstärkung – wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann.“ Ob Philipp Ochs bereits am Samstag erstmals am Dallenberg auflaufen wird, ist noch offen. Der Ex-Zweitligist erwartet den Rangzweiten 1. FC Nürnberg II und ist eigentlich schon zum Siegen verdammt.