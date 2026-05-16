Nächster Kracher: Ilias Amallah wird Delkenheimer

Ilias Amallah (Mitte) läuft künftig für den FV Delkenheim auf. – Foto: FVD

Wiesbaden. Neuer Trainer und ein fast neuer Kader: Der FV Delkenheim wird sich mit Blick auf die kommende Spielzeit in Sachen Kader-Zusammensetzung zu großen Teilen verändern. Nun sind weitere Neuverpflichtungen bekannt geworden, die künftig unter Spielertrainer Karim El Bakkaoui auflaufen werden.

Zuvorderst ist hier der Transfer von Ilias Amallah zu nennen. Schnell, dribbelstark, technisch hochbegabt und torgefährlich: Vom Talent her dürfte der mittlerweile 31-Jährige einer der besten Spieler sein, den die Landeshauptstadt auf Amateur-Niveau im vergangenen Jahrzehnt hervorgebracht hat. Der Offensivspieler kommt vom Türkischen SV, wo er zuletzt aus beruflichen Gründen nur noch selten ins Training kommen konnte, denn Amallah betreibt ein Restaurant in Offenbach. "Wir haben die Abmachung, dass er es zumindest donnerstags ins Training schafft", sagt Amallahs künftiger Trainer Karim El Bakkaoui.

Beim Türkischen SV war Amallah Teil des "dreiköpfigen Monsters", wie die Offensive des TSV einmal von einem gegnerischen Coach bezeichnet wurde. Amallah, der mit Mo Tahiri und Daniel Rudi (verlässt ebenfalls den Verein) ein kongeniales Trio bildete kommt beim derzeitigen Dritten der Verbandsliga auf 24 Scorerpunkte. "Ilias ist eine Maschine, wir kennen uns sehr lange, hatten immer einen respektvollen Umgang", sagt El Bakkaoui.

Dazu werden sich weitere starke Offensivspieler dem FVD anschließen. Von der TSG Wörsdorf kommt Dribbler Younes Boutouil an den Wickerbach. Ferner wechselt ein Trio aus der U23 des FV Biebrich nach Delkenheim: Julian Klee, Tom Kraft und Mohammed Boutakhrit.

Ferner wird, neben bislang acht Erbenheimern, in Nicklas Pitas noch ein weiterer derzeitiger SVE-Spieler zur neuen Runde des Delkenheimer Trikot tragen. Zwei Torhüter will Karim El Bakkaoui noch verpflichten, dann dürften die Kaderplanungen weitestgehend abgeschlossen sein.

Findet sich der mit diversen höherklassig erfahrenen Spielern verstärkte Kader gemeinsam mit der Handvoll Spieler, die Delkenheim auch nach dem Abgang von Eric Pascal Bender die Treue halten zu einer homogenen Truppe zusammen, dürften die Delkenheimer eines der Top-Teams der Kreisoberliga stellen. "Wir wollen unter die ersten Fünf", umreißt El Bakkaoui die Ambitionen der Delkenheimer.

El Bakkaoui wechselt bekanntlich vom SV Erbenheim im Sommer nach Delkenheim. Während der aktuelle Delkenheimer Spielertrainer Eric Pascal Bender den umgekehrten Weg geht - beide Trainer nehmen jeweils einen Großteil ihres bestehenden Kaders mit zum neuen Club.