Brüderpaar und acht Erbenheim-Spieler: Delkenheim nennt erste Zugänge Der künftige Trainer Karim El Bakkaoui präsentiert erstes Kader-Update für die neue Saison beim Kreisoberligisten von Philipp Durillo · 04.04.2026, 06:00 Uhr · 0 Leser

Tim Könenberg (links), Lars Könenberg (rechts) und Karim El Bakkaoui spielen künftig in Delkenheim. – Foto: FVD

Wiesbaden. Der FV Delkenheim und der SV Erbenheim "tauschen" im Sommer nicht nur die Trainer. Auch ein gewichtiger Teil der jeweiligen Teams wird zur neuen Runde ihren Trainern zum neuen Verein folgen. Nun hat Karim El Bakkaoui mitgeteilt, welches Septett künftig mit ihm den Weg aus Erbenheim zum FVD gehen wird. Dazu kommen die Könenberg-Brüder aus Frauenstein an den Wickerbach.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Neben dem bereits als künftigem Co-Trainer vermeldeten Lee Nguyen wird auch Daniel Massfeller künftig als Co-Trainer tätig sein. "Er soll mich vor allem an den Spieltagen entlasten", führt El Bakkaoui aus. Aus dem aktuellen Erbenheimer Kader werden zudem Fouad El Bakkaoui, Oguzhan Dagdevir, Raul Dalmeida, Hussam Roubiou, Bilal Oukouiss und Tommy Nguyen nach Delkenheim wechseln. Ferner schließt sich auch Nicklas Feidt dem FV Delkenheim an, wo der 27-Jährige bereits vor seinem Wechsel zu Erbenheim kickte. Feidt ist derzeit mangels Alternativen zwischen den Pfosten auch der Torhüter der Erbenheimer, die am Donnerstag im Derby bei der SKG 23 Wiesbaden spielten. In Delkenheim dürft man Feidt wieder als Feldspieler sehen. "Das sind alles gute Jungs, die gezeigt haben, dass sie in der Gruppenliga bestehen können", sagt El Bakkaoui.

Die Erbenheimer Spieler-Importe werden in Delkenheim auf vier FVD-Spieler treffen, die im Verein bleiben. Raul Romero Centeno, der auch sportlicher Leiter in Delkenheim ist, Tobias Beck, Jonas Richter und Marvin Funk haben ihr Bleiben signalisiert. Das dürfte auch ein Grund gewesen sein, warum die beiden Könenberg-Brüder Lars und Tim zur kommenden Runde vom SV Frauenstein nach Delkenheim wechseln. Denn beide Könenbergs sind mit Funk freundschaftlich eng verbunden. Dennoch überrascht auf den ersten Blick der Abgang der beiden SVF-Säulen - Lars ist derzeit sogar Kapitän - zu einem Ligakonkurrenten, der derzeit nur drei Plätze besser dasteht. "In Frauenstein hatte ich im Laufe dieser Runde das Gefühl, dass die ausgegebene sportliche Perspektive nicht mehr mit den Einstellungen einiger Spieler zusammenpasst. Ich habe dann entschieden, mir für die kommende Runde auch andere Sachen mal anzuhören und glaube, dass das in Delkenheim gut passen könnte", erklärt Lars Könenberg seinen Wechsel.