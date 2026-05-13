TSV Schott: Zwei Neuzugänge, die aufhorchen lassen Mainzer verpflichten den Eppelborner Ausnahmespieler und den Top-Torjäger des Türkischen SV Wiesbaden von Torben Schröder · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der umworbene Jonas Sträßer trägt künftig das Schott-Trikot, sehr zur Freude von Marco Senftleben (l.) und Sascha Meeth (r.) seitens Schotts Sportlicher Leitung. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott (2)

Jung, regional, aufstrebend – der TSV Schott Mainz präsentiert vor seinem vorerst letzten Spiel in der Fußball-Regionalliga bei Eintracht Trier (Samstag, 14 Uhr) zwei weitere Neuzugänge, die ins bekannte Beuteschema passen. Sascha Meeth, Sportlicher Leiter und künftiger Coach, spricht von „zwei hoch interessanten Jungs, die ihre nächsten Schritte gehen möchten“.

Für Daniel Rudi, der vom Türkischen SV Wiesbaden kommt, ist es der dritte Aufstieg nacheinander. Bei Oberliga-Schlusslicht FV Eppelborn hat sich Jonas Sträßer ins Schaufenster gespielt. Wie der Wechsel des Stürmers aus Mainz-Kastel und des saarländischen Mittelfeldspielers möglich wurden, welcher Schott-Spieler noch verlängert hat und welches Talent aus der eigenen Jugend hoch gezogen wurde, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.