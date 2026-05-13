 2026-05-12T12:35:39.633Z

Transfers

TSV Schott: Zwei Neuzugänge, die aufhorchen lassen

Mainzer verpflichten den Eppelborner Ausnahmespieler und den Top-Torjäger des Türkischen SV Wiesbaden

von Torben Schröder · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der umworbene Jonas Sträßer trägt künftig das Schott-Trikot, sehr zur Freude von Marco Senftleben (l.) und Sascha Meeth (r.) seitens Schotts Sportlicher Leitung.
Der umworbene Jonas Sträßer trägt künftig das Schott-Trikot, sehr zur Freude von Marco Senftleben (l.) und Sascha Meeth (r.) seitens Schotts Sportlicher Leitung. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott (2)

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Regionalliga Südwest
Eintr. Trier
Schott Mainz
Jonas Sträßer
Jonas Sträßer
Daniel Rudi
Daniel Rudi

Jung, regional, aufstrebend – der TSV Schott Mainz präsentiert vor seinem vorerst letzten Spiel in der Fußball-Regionalliga bei Eintracht Trier (Samstag, 14 Uhr) zwei weitere Neuzugänge, die ins bekannte Beuteschema passen. Sascha Meeth, Sportlicher Leiter und künftiger Coach, spricht von „zwei hoch interessanten Jungs, die ihre nächsten Schritte gehen möchten“.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
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TSV Schott Mainz
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14:00live

Für Daniel Rudi, der vom Türkischen SV Wiesbaden kommt, ist es der dritte Aufstieg nacheinander. Bei Oberliga-Schlusslicht FV Eppelborn hat sich Jonas Sträßer ins Schaufenster gespielt. Wie der Wechsel des Stürmers aus Mainz-Kastel und des saarländischen Mittelfeldspielers möglich wurden, welcher Schott-Spieler noch verlängert hat und welches Talent aus der eigenen Jugend hoch gezogen wurde, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Daniel Rudi bringt aus drei Spielklassen eine gleichermaßen beeindruckende Torquote mit.
Daniel Rudi bringt aus drei Spielklassen eine gleichermaßen beeindruckende Torquote mit.