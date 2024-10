Nachholspiele: Junglinster düpiert Mensdorf

Feulens Rammo scheiterte am Mittwochabend nach elf Minuten am Wormeldinger Keeper, in der 37.‘ vergab Tavares Medina auf der anderen Seite eine Großchance. Insgesamt wurde wenig Nennenswertes übermittelt, als Rammo in der Schlussphase der Partie eine weitere gute Gelegenheit ungenutzt ließ, stand das Remis fest.

Schieren sorgte im Duell der Tabellennachbarn sehr früh für eine komfortable Führung. Nach nicht einmal 180 Sekunden traf Da Costa Romes zum 1:0 als ein Medernacher Verteidiger über einen von der Seite in die Mitte gespielten Ball schlug. Kaum weitere 3 Minuten später klärten die Gäste einen ersten Versuch noch vor der Torlinie, doch De Borba Da Silva Caixado setzte nach und drückte das Leder ins Tor (2:0, 6.‘). Nach einer knappen Viertelstunde begann Medernach sich zu wehren, Pita scheiterte aber am Torwart.

In der 24.‘ verdiente sich Schierens Torwart einen Scorerpunkt, als er einen Angriff der Gäste unterband, Antunes da Silva auf die Reise schickte, welcher Desbordes zum 3:0 lupfte (24.‘). In der Folge hatten die Blau-Weißen Pech, eine Art „Wembley-Tor“ schlug nicht zum 3:1 ein und Maenes zweiter Versuch kurz danach wurde in Extremis gerklärt, genau wie ein Versuch von Djiby Gueye. In der 41.‘ war es dann so weit, als Kaba Ntangu einen Freistoß von Maene zum 3:1 verwerten konnte.

Zu Beginn der 2.Halbzeit versuchten die Gäste zum Anschlusstor zu kommen, was aber nicht gelang. Mit ihrer ersten Torchance nach dem Dreh erhöhte Salvaterra nach einem langen Ball auf 4:1 (69.‘). Derselbe Spieler nutzte in der Schlussphase einen Elfmeter, um das Schlussergebnis von 5:1 herzustellen (80.‘).

