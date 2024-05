Nachholspiele hatten einige Überraschungen parat

Um ab dem kommenden Wochenende mit geradegezogenen Tabellenbildern die beiden finalen Spieltage bestreiten zu können, nutzten viele der von den Absagen beim "Wintercomeback" vor eineinhalb Wochen betroffenen Vereine den Maifeiertag und seinen Vorabend, ihre Partien nachzuholen. Dabei waren Überraschungen, eine Meisterschaft wurde gefeiert, den nächsten Direktabsteiger gibt es zu vermelden und in einer Spielklasse begehrten alle Mannschaften des Tabellenkellers auf und holten drei Punkte.

Hier im Überblick die Nachholspiele in den einzelnen Spielklassen:

Riesenschritt der Gäste in Richtung Klassenerhalt durch diesen nicht unbedingt zu erwartenden Dreier. Für die Heimelf war diese Niederlage nach dem überzeugenden Sieg in Kohlberg eine herbe Enttäuschung.

In der Nachspielzeit raubten die Gäste der Heimelf noch zwei Punkte, wenngleich das 1:1 für die Steinwaldelf mehr als verdient war, hatte sie doch über die gesamte Distanz gesehen die weitaus größere Anzahl an klaren Einschußchancen. Der SVK verpasste damit, wieder auf Platz 2 zurückzukehren, ist nun punktgleich mit Haidenaab, das bei zwei Mal 1:1 im direkten Vergleich mit Kohlberg das bessere Torverhältnis besitzt. Bei vier Punkten Rückstand zum Rang 2 hat auch der TSV Erbendorf theoretisch noch Chancen, den Relegationsplatz zu erreichen.

Tore: 1:0 Michael Forster (6.), 1:1 Sandro Hösl (90.+3) - Schiedsrichter: Nico Wiehrl - Zuschauer: 153

Kreisklasse Ost:

Alle Kellerkinder der Kreisklasse Ost holten drei wichtige Zähler im Daseinskampf. Es bleibt also weiterhin eng im hinteren Tabellendrittel, neu ist, dass nun auch der scheinbar gesicherte FC Weiden-Ost II bei nur noch drei Punkten Vorsprung zum "Schleudersitz" noch einmal zittern muss. Am oberen Rand dürfte der SpVgg Windischeschenbach Platz 2 nicht mehr zu nehmen sein, durch die Niederlage des Dritten aus Pirk könnte wohl noch Punktgleichheit am Ende entstehen, da der direkte Vergleich mit den Pirkern aber Unentschieden ausgeht (6:2 und 0:4), zählt das Torverhältnis, da ist die Bachmeier-Elf zehn Tore besser.