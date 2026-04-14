Nachholspiel: Warum SV Millingen & SV Schwafheim II hoffen dürfen

Hoffnungsschimmer für die Hoffnungslosen. – Foto: Sven Hanisch

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Moers wird erst am Dienstagabend mit dem Duell zwischen dem SV Millingen und dem SV Schwafheim II beendet. Die Klubs rangieren abgeschlagen auf den Rängen 17 und 18, doch so hoffnungslos ist die Situation nicht (mehr).

Es ist weiterhin möglich, dass kein oder nur ein Bezirksligist aus Moers absteigt - diese Folgen gäbe es. So oder so steht schon fest, dass Concordia Rheinberg am Saisonende freiwillig aus der Kreisliga A zurückzieht und am letzten Spieltag an das Ende rückt. Deshalb winkt Millingen oder Schwafheim II plötzlich die Relegation - vielleicht sogar noch der direkte Klassenerhalt, sollte ein weiteres Team verzichten. Kandidaten dafür gibt es, deshalb ist das Spiel am Dienstagabend tatsächlich eher ein Duell der Hoffnungsvollen.