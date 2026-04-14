Nachholspiel: Warum SV Millingen & SV Schwafheim II hoffen dürfen

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Moers wird erst am Dienstagabend mit dem Duell zwischen dem SV Millingen und dem SV Schwafheim II beendet. Die Klubs rangieren abgeschlagen auf den Rängen 17 und 18, doch so hoffnungslos ist die Situation nicht (mehr).
Es ist weiterhin möglich, dass kein oder nur ein Bezirksligist aus Moers absteigt - diese Folgen gäbe es. So oder so steht schon fest, dass Concordia Rheinberg am Saisonende freiwillig aus der Kreisliga A zurückzieht und am letzten Spieltag an das Ende rückt. Deshalb winkt Millingen oder Schwafheim II plötzlich die Relegation - vielleicht sogar noch der direkte Klassenerhalt, sollte ein weiteres Team verzichten. Kandidaten dafür gibt es, deshalb ist das Spiel am Dienstagabend tatsächlich eher ein Duell der Hoffnungsvollen.
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg
30. Spieltag
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II
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