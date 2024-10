Nachdenklicher Paul Philipp beim FLF-Kongress

Am vergangenen Samstag fand bekanntlich der 106.Kongress der FLF in Düdelingen statt. Man sah dort einen besorgten und nachdenklichen Vorsitzenden, dessen Vorstand drei neue Mitglieder bekommen wird.

In seiner Ansprache an die anwesenden Vereinsvertreter sprach der Präsident davon, dass die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren in der BGL Ligue dramatisch zurückgegangen sind und machte mehrere Ursachen aus und wies darauf hin, dass die Fans auch ein wichtiger Punkt in der Außendarstellung seien.

Er lieferte aber auch einen Ansatz mit, wie man eventuell wieder Anhänger zurückgewinnen könnte – und das nicht nur in der höchsten Liga. Insgesamt rund 2.400 junge Spieler würden aus den Kategorien Cadets (U17) und Junioren (U19) herauswachsen. Philipp würde sich freuen, diese künftig in 1.Mannschaften wiederzufinden. Sprich: der Vorsitzende des größten Sportverbandes Luxemburgs sagte zwischen den Zeilen, dass Vereine mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen sollten.