Nach Winzap-Abgang: FCD verpflichtet Ex-Profi Andris Vanins Von den Red-Star-Senioren zum Interregio-Aufstiegsanwärter

Der FC Dietikon hat schnell gehandelt. Kurz nach dem unrühmlichen Abgang von Stammgoalie Lukas Winzap (21) zu Wohlen präsentiert der Interregio-Leader bereits Ersatz: Der doppelt so alte Andris Vanins (42), früherer FCZ- und Sion-Profi und 100-facher lettischer Nationalspieler, stand zuletzt bei den Senioren des FC Red Star im Kasten.

In Dietikon sorgte dies für grossen Ärger, vor allem weil dieser laut der "LiZ" (Titel: Flucht aus Dietikon bei Nacht und Nebel ) nach Diskussionen mit Trainer Daniel Tarone bis zum Ende der Rückrunde zusagt hatte.

Beim zweiten Vorbereitungsspiel gegen Dübendorf am Samstag wird Vanins jedoch nicht im Tor des Aufsteigsanwärters stehen. "Wir testen einen weiteren Goalie", kündigt Lorenzet an. Ein Ersatztorhüter muss nämlich auch noch gefunden werden.

Für das lettische Nationalteam war er zuletzt 2019 im Einsatz. Zusamen mit Novem Baumann – Goalie von Promotion-Ligist YF Juventus – betreibt der Lette in Geroldswil die Goalieschule "Portero".

Zuvor hatte er zwei Probetrainings mit dem Team bestritten. "Ich habe von Chefcoach Daniel Tarone nur gute Sachen gehört", äussert sich Lorenzet dazu in der "Limmattaler Zeitung" . Vanins sei topfit und immer noch hungrig.

"Der Spieler unterzeichnete trotz geltender Absichtserklärung und mündlicher Zusage, die Rückrunde mit dem FC Dietikon zu bestreiten, einen Vertrag mit dem FC Wohlen. Obwohl die Freigabe vom FC Dietikon verweigert wurde", äusserte sich Lorenzet dazu. Und ergänzte: "Inwieweit der Wechsel rechtens ist, wird wohl die Disziplinarkommission zu entscheiden haben." Der Klubchef attestierte Winzap dabei "ein unverständliches und egoistisches Verhalten".

Tanzillo wechselt auf die Dornau

Nebst der Goaliefrage sind beim FC Dietikon bereits weitere Transfers bekannt: So soll der ehemalige Winterthur-Junior Giandomenico Tanzillo zum FCD wechseln. "Tanzillo ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann als Zehner hinter den Spitzen spielen, aber auch auf dem Flügel", sagte Trainer Daniel Tarone gegenüber der "Limmattaler Zeitung". Der 26-jährige Tanzillo spielte zuletzt bis im Sommer für den Erstligisten Wohlen. Den Leader Gruppe 3 verlassen zudem Anto Gudelj (beruflicher Umzug in die Romandie), Admir Kapic (?) und Daniel Pinheiro (Zürich City).

