Nach Sportstudio-Auftritt: Hier geht's zu den Backstage-Bildern!

Nach seinem Sportstudio-Auftritt am vergangenen Samstagabend ist Sahin Ercan ein echter Lokalheld: Gleich zwei Treffer gelangen ihm an der vermutlich berühmtesten Torwand Deutschlands! Im Duell mit Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach musste er sich zwar knapp geschlagen geben, aber dennoch wird wohl dieser Tag für Ercan lange positiv in Erinnerung bleiben. Nach seinem Auftritt gewährt er uns nun einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen des ZDF-Sportstudios und zeigt uns bisher noch unveröffentlichte Bilder!