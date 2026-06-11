Nach Skarlatidis-Aus: Unterhaching bestätigt 10 weitere Abgänge

Nach nur einem halben Jahr ist für Christoph Ehlich (li.) erneut Schluss bei der SpVgg Unterhaching. – Foto: Sven Leifer

Die Saison 2025/26 nahm für die SpVgg Unterhaching ein unrühmliches Ende. Erst der Aufstiegsverzicht in die 3. Liga, dann verpassten es die Vorstädter auch noch, sich als beste Amateurmannschaft für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Viel Vermittlungsarbeit an der Basis bei den Fans war also angesagt in der Sommerpause. Eine der spannendsten Fragen vor der neuen Spielzeit in der Regionalliga Bayern lautet daher: Was darf man von den Hachingern erwarten? Die Vorbereitung steht vor der Tür und so viel ist klar: Das Gesicht der SpVgg wird sich wieder stark verändern. Nach Simon Skarlatidis, der den Verein in den vergangenen fünf Jahren mitprägte , hat die SpVgg nun weitere zehn Abgänge bestätigt.

In einem offiziellen Pressestatement gibt die SpVgg Unterhaching bekannt: "Mit Beginn der neuen Saison wird es bei der Spielvereinigung Unterhaching einige personelle Veränderungen geben. Bereits fest steht, dass mehrere Spieler die Vorstädter verlassen werden. Nicht mehr für die Rot-Blauen auflaufen werden künftig, Tim Hannemann, Marc Zimmermann, Marcel Martens, Gibson Adu, Richard Meier, Christoph Ehlich, Ben Erlmann, Jason Eckl, Nicolas Böhnke sowie Leo Kainz. Für Leo Kainz geht es zur neuen Saison zum TSV Buchbach. Richard Meier, Jason Eckl und Gibson Adu kehren nach ihrer Leihe zum FC Bayern München zurück. Bei allen anderen Spielern sind die Ziele noch unbekannt. Die Spielvereinigung Unterhaching bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz im rot-blauen Trikot und wünscht ihnen für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste."

Am kommenden Montag starten die Vorstädter in die Vorbereitung, wenn Cheftrainer Sven Bender zum Trainingsauftakt bittet. Das erste Testspiel der Hachinger findet am Samstag, den 20. Juni im Bayerischen Wald beim A-Klassisten SV Riedlhütte statt, der 100-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Höhepunkt der Vorbereitung wird wieder das fast schon traditionelle Trainingslager in Südtirol sein, das vom 29. Juni bis 5. Juli in Schlanders stattfindet.