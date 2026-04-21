Nach Schalke muss die SSVg Velbert nun auch den BVB knacken

Trainer Bogdan Komorowski leistet gute Arbeit in Velbert. – Foto: Boris Hempel

Die SSVg Velbert steht vor der nächsten wichtigen Aufgabe: Am Mittwoch steigt in der Regionalliga West das Nachholspiel daheim gegen die U23 von Borussia Dortmund, der BVB reist als klarer Favorit an, aber das bedeutet in der Rückrunde gegen Velbert relativ wenig. Im Abstiegskampf zählen nur drei Punkte, wobei auch ein Remis helfen kann.

Die SSVg Velbert steht nach dem jüngsten wie überraschenden 3:1-Erfolg beim FC Schalke 04 II auf Rang elf der Rückrundentabelle. Damit hat sie auch Rang 16 vom Wuppertaler SV übernommen und genau dieser Rang könnte am Saisonende den Klassenerhalt bedeuten, sollte Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga absteigen. Denn dann würde die U23 von F95 automatisch an das Tabellenende rücken uns zwangsabsteigen.

Um allerdings auf Nummer sicher zu gehen, braucht Velbert drei Punkte gegen Dortmund II, dann hätte der Aufsteiger nur noch einen Zähler Rückstand auf das gesichert rettende Ufer beziehungsweise den SV Rödinghausen. Die Truppe von Bogdan Komorowski hat auswärts in Gütersloh, Gladbach, Wuppertal oder Bonn gewonnen und nur deshalb Chancen auf den Ligaverbleib. Daheim ist der Neuling kurios mit nur fünf Punkten Letzter.