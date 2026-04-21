 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Nach Schalke muss die SSVg Velbert nun auch den BVB knacken

Regionalliga West: Die SSVg Velbert bestreitet am Mittwoch ihr Nachholspiel gegen Borussia Dortmunds U23. Gegen den FC Schalke 04 II hat das Kellerkind schon gewonnen, warum sollte es dann nicht auch gegen den BVB nachlegen?

von André Nückel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Trainer Bogdan Komorowski leistet gute Arbeit in Velbert.
Trainer Bogdan Komorowski leistet gute Arbeit in Velbert. – Foto: Boris Hempel

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
SSVg Velbert

Die SSVg Velbert steht vor der nächsten wichtigen Aufgabe: Am Mittwoch steigt in der Regionalliga West das Nachholspiel daheim gegen die U23 von Borussia Dortmund, der BVB reist als klarer Favorit an, aber das bedeutet in der Rückrunde gegen Velbert relativ wenig. Im Abstiegskampf zählen nur drei Punkte, wobei auch ein Remis helfen kann.

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Liveticker: SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

Morgen, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
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Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
19:30live

Die SSVg Velbert steht nach dem jüngsten wie überraschenden 3:1-Erfolg beim FC Schalke 04 II auf Rang elf der Rückrundentabelle. Damit hat sie auch Rang 16 vom Wuppertaler SV übernommen und genau dieser Rang könnte am Saisonende den Klassenerhalt bedeuten, sollte Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga absteigen. Denn dann würde die U23 von F95 automatisch an das Tabellenende rücken uns zwangsabsteigen.

Um allerdings auf Nummer sicher zu gehen, braucht Velbert drei Punkte gegen Dortmund II, dann hätte der Aufsteiger nur noch einen Zähler Rückstand auf das gesichert rettende Ufer beziehungsweise den SV Rödinghausen. Die Truppe von Bogdan Komorowski hat auswärts in Gütersloh, Gladbach, Wuppertal oder Bonn gewonnen und nur deshalb Chancen auf den Ligaverbleib. Daheim ist der Neuling kurios mit nur fünf Punkten Letzter.

Doch diesen kuriosen Umstand muss Velbert gegen den Tabellenvierten bezwingen. Ein Punkt kann extrem helfen. Dortmund II hat zuöetzt Rödinghausen mit 3:2 geschlagen und das Hinspiel gegen Velbert mit 5:0 gewonnen. Generell hat der BVB alle bisherigen drei Duelle für sich entschieden.

>>> Liveticker SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

31. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Sportfreunde Lotte
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Bonner SC - SC Paderborn 07 II
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Wuppertaler SV
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Köln II
So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II
So., 26.04.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II
Mo., 27.04.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II

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