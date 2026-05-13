Nach Regionalliga-Klassenerhalt: Norderstedt trennt sich von Trainern

Jörn Großkopf hat die U23 zum Top-Team und die Profis zum Klassenerhalt geführt. – Foto: Marcus Sellhorn

Der sportliche Druck ist abgefallen, die erste große Entscheidung für die neue Saison aber sorgt für Gesprächsstoff: Eintracht Norderstedt wird in der Saison 2026/27 mit einem neuen Trainerteam an den Start gehen. Nach dem endgültig gesicherten Klassenerhalt in der Regionalliga Nord trennen sich die Wege des Vereins und des bisherigen Trainerteams um Jörn Großkopf und Fabian Boll.

Großkopf war im September 2024 zunächst zur U23 gekommen, nachdem er von Milenko Mutabdzija als Coach eingesetzt worden war. Dort formte er eine Spitzenmannschaft in der Landesliga und legte den Grundstein für den späteren Oberliga-Aufstieg. Im Dezember rückte er dann zu den Regionalliga-Herren auf und übernahm die Verantwortung als Cheftrainer. Zur Wintervorbereitung kam Boll hinzu. Fortan arbeiteten beide als Trainerduo und führten Norderstedt durch die entscheidende Phase der Saison. Im Pokal endete der Weg zwar im Viertelfinale, in der Liga gelang aber am vorletzten Spieltag endgültig der Klassenerhalt.

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend. Großkopf und Boll hatten die Mannschaft in einer angespannten Phase übernommen und gemeinsam mit dem Team das große Ziel erreicht: Norderstedt bleibt Regionalligist. In den sozialen Medien kommt die Nachricht entsprechend nicht überall gut an, weil der Zeitpunkt nach der erfolgreichen Rettung für Diskussionen sorgt.

Sportchef Frank Spitzer ordnete die Arbeit des Trainerteams entsprechend wertschätzend ein: „Der Klassenerhalt war unser primäres Ziel, und das Trainerteam war ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen.“

Verein will „neue Wege gehen“

Trotz dieses Erfolgs stellt sich der Klub neu auf. Spitzer kündigte mit Blick auf die kommende Saison an, man wolle auf der Trainerposition „neue Wege gehen“. Wer die Mannschaft künftig übernehmen wird, ist noch offen. Der Verein will in den nächsten Tagen über die neue Besetzung informieren.

Neben Großkopf und Boll wird auch Torwarttrainer Johannes Höcker den Klub zum Saisonende verlassen. Bei ihm liegen die Gründe im beruflichen und privaten Bereich: Den zeitlichen Aufwand könne er künftig nicht mehr leisten.

Rettung geschafft, Neustart folgt

Für Eintracht Norderstedt ist diese Entscheidung ein klarer Schnitt. Die Mannschaft hat den Klassenerhalt geschafft und damit die sportliche Grundlage für eine weitere Regionalliga-Saison gelegt. Nun beginnt direkt der nächste Umbruch - und das auf einer Position, die nach der Rettung eigentlich auch für Kontinuität hätte stehen können.

Genau deshalb dürfte die Personalie weiter diskutiert werden. Sportlich hat das Trainerteam seine Hauptaufgabe erfüllt, dennoch will der Verein einen anderen Weg einschlagen. Die kommenden Tage werden zeigen, wer diesen Weg in der neuen Saison an der Seitenlinie gestalten soll. Das letzte Hurra gibt es am 34. und letzten Spieltag am kommenden Samstag gegen HSC Hannover.

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