Nach Prügelattacke: Niklas-Wilson Sommer meldet sich zu Wort

Die Nachricht hatte für Entsetzen gesorgt: Niklas-Wilson Sommer, Spieler der U23 des 1. FC Nürnberg und nebenbei bekannter Influencer, war vor gut einer Woche in der Nacht von vier Vermummten verprügelt worden und trug dabei einige Gesichtsverletzungen davon. Der Auslöser? Sommer hatte sich in einem Trikot des FC Bayern München ablichten lassen und den Schnappschuss anschließend auf Instagram gepostet. "Die Tat ist offenbar eine Reaktion darauf, dass sich der Spieler drei Tage zuvor in einem Bayern-Trikot in den sozialen Netzwerken gezeigt hat", teilte der 1. FC Nürnberg in einer offiziellen Presseerklärung mit.

Niklas-Wilson Sommer, der in der laufenden Saison bislang fünf Startelfeinsätze für die Profireserve des Clubs in der Regionalliga Bayern absolviert hat, fehlte zuletzt in den Partien gegen den FC Augsburg II und den TSV Aubstadt. Jetzt hat sich der 26-Jährige via seiner Social Media-Kanäle erstmals nach dem Vorfall geäußert: "Ich will nicht großartig darüber reden. Ich tue nicht auf hart. Ich wünsche das keinem, egal, wie sehr er mich hasst oder wie wenig er mich mag." Wann Sommer in den Kader der U23 zurückkehrt, steht noch nicht fest.



Mit seinem Post im Bayern-Trikot hatte der Influencer, der allein auf Instagram über eine Million Follower hat, eine Welle der Entrüstung beim Anhang der Nürnberger ausgelöst. Sommer hatte das Bild zwar schnell wieder gelöscht, aber da war das Kind bei den Club-Fans offenbar schon in den Brunnen gefallen. Im Heimspiel der FCN-Profis gegen den 1. FC Magdeburg (0:4) am 31. August wurde Sommer per Spruchbänder aus der Kurve der Hausherren teilweise auf das Übelste beleidigt. "Wilson, verpiss Dich, Du Bayernschwein", stand da beispielsweise auf großen Lettern geschrieben.



Wer Niklas-Wilson Sommer nachts aufgelauert und angegriffen hat, ist weiterhin unklar. Die Polizei Mittelfranken ermittelt weiterhin in dem Fall.