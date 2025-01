Nach Polat-Verpflichtung: Hallescher FC holt weiteren Offensivspieler

Mit Serhat Polat hatte der Hallesche FC im Winter schon einen neuen Angreifer verpflichtet . Am Dienstag hat der Regionalligist ein weiteres Mal in der Offensive nachgelegt.

Mit sofortiger Wirkung wechselt Manasseé Eshele von der VSG Altglienicke an die Saale. "Möglich wurde dieser Transfer aufgrund der kurzfristigen Vertragsauflösung des Spielers bei den Berlinern", teilten die Saalestädter mit. Der 26-jährige Deutsch-Kongolese bringt bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit. So erzielte der robuste, großgewachsene Angreifer etwa in der abgelaufenen Saison zehn Treffer für den Greifswalder FC. Zum Spielerprofil:

