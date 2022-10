Nach Pleite im Hinspiel - Jetzendorf will gegen SCO die Rechnung aus der Vorrunde begleichen 0:3 zum Saisonauftakt

Jetzendorf – Gewinnt der TSV Jetzendorf seinen Rückrundenauftakt an diesem Sonntag (Beginn 15 Uhr) gegen den SC Olching, zieht er am Gegner vorbei. Bei der 0:3-Niederlage im Hinspiel war das Team von Spielertrainer Alexander Schäffler nicht schlechter als der SCO, aber naiver. Nun können die Jetzendorfer zeigen, was sie in der ersten Saisonhälfte gelernt haben.

Ein frühes Gegentor, weil einmal nicht aufgepasst, dazu eigene vergebene Chancen und in der Schlussphase zwei weitere Gegentreffer –der TSV denkt ungern an das vergangene Duell mit den Olchingern zurück. Trotz einer guten Leistung war nichts zu holen, denn der Gegner wirkte reifer und erzielte zwei Tore nach ruhenden Bällen. „Das darf auf diesem Niveau einfach nicht passieren. Wenn man das Ergebnis liest, tut es schon weh. Ich habe uns auch heute nicht schlechter gesehen. Vor allem nicht drei Tore schlechter“, hatte Schäffler nach dem Saisonauftakt im Juli gesagt.

Die Jetzendorfer machen zwar auch heute noch Fehler, die ihnen Punkte kosten. Dennoch sehen die Zuschauer eine Entwicklung. So glänzte die Schäffler-Elf bei ihrem 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Schwabmünchen nicht, doch ein Treffer reichte für drei Punkte, weil die Defensive mittlerweile stabiler steht – und die Offensive effizienter auftritt. „Der Sieg gegen Schwabmünchen hat uns Selbstvertrauen gegeben“, so Spielertrainer Schäffler.

Wie schon häufiger in dieser Saison kassierte Jetzendorf nach einem positiven Erlebnis einen Dämpfer. Josef Keimel, der Schütze des goldenen Tores, fällt bis zur Winterpause aus. Der Stürmer hat sich eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. „Das ist extrem bitter für Seppi. Er ist in den vergangenen Wochen immer besser geworden“, so Schäffler. Auch Dominik Liebl wird wegen einer Fußverletzung ausfallen. Ein Fragezeichen steht hinter Innenverteidiger Ferdinand Els, der in der Schlussphase gegen Schwabmünchen umgeknickt ist. Schäffler muss seine Mannschaft umstellen.

So erfolgreich wie im Hinspiel gegen Jetzendorf war der SCO nicht immer. In der Tabelle trennen beide Teams zwei Punkte und zwei Plätze. Schäffler hat gegen Teams aus dem Dunstkreis seiner Mannschaft den direkten Vergleich im Hinterkopf. Diesen gegen Olching zu gewinnen, wird schwer. „In erster Linie geht es aber um die drei Punkte, die wir im Hinspiel verloren haben“, so Schäffler. Er fordert einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft, denn „das Fußballerische darf nicht das Wichtigste im Abstiegskampf sein. Es geht in erster Linie ums Ergebnis. Das muss passen.“ (stm)