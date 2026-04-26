Nach Pauli II verlieren auch Norderstedt, Alona und HSV II

Fokus auf den Abstiegskampf. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

St. Pauli II muss daheim gewinnen

Für den FC St. Pauli II wird die Lage im Tabellenkeller der Regionalliga Nord immer prekärer. Im Heimspiel gegen Hannover 96 II kassierte die Mannschaft die nächste Niederlage und bleibt mit 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Da die letzten drei Teams absteigen, wächst der Druck von Woche zu Woche. Die Partie war länger offen, doch ein Moment entschied das Spiel: Montell Ndikom traf in der 38. Minute zur Führung für die Gäste. Auch nach der Pause fehlte die Durchschlagskraft, sodass es bei der knappen Niederlage blieb. Mit nun 30 absolvierten Spielen und weiterhin nur 22 Punkten wird die Luft für St. Pauli II immer dünner. Vor allem, weil die direkte Konkurrenz teilweise punktet, droht der Anschluss endgültig zu reißen.

Kein Bonuspunkt für Altona

Nach dem wichtigen Sieg zuletzt musste Altona 93 beim SV Drochtersen/Assel wieder einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten setzte es eine 1:3-Niederlage, wodurch Altona weiter auf einem Abstiegsplatz verharrt. Die Gastgeber gingen durch Maurits Nagel (37.) in Führung und legten kurz vor der Pause durch Haris Hyseni (45.+4) nach. Altona zeigte Moral und kam durch Bilael-Pascal El-Nemr in der 73. Minute noch einmal heran, doch die Hoffnung hielt nicht lange. Jannes Wulff stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her. Mit weiterhin 22 Punkten bleibt die Situation für Altona kritisch. Da auch die Konkurrenz im Keller punktet, zählt in den verbleibenden Spielen jeder Zähler doppelt. Eintracht braucht Zähler in Bremen

Einen Dämpfer musste auch der FC Eintracht Norderstedt hinnehmen. Beim formstarken Bremer SV unterlag das Team mit 0:2 und verpasste es, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Die Partie begann denkbar ungünstig: Bereits in der 2. Minute traf Amoro Diedhiou zur Führung für die Gastgeber. Norderstedt fand in der Folge keinen Zugriff auf das Spiel und musste nach der Pause den zweiten Treffer durch Jan-Luca Warm (57.) hinnehmen. Trotz der Niederlage bleibt Norderstedt mit 26 Punkten zunächst über dem Strich, doch der Vorsprung ist angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz kein Ruhekissen mehr. Besonders das kommende Heimspiel gegen TuS Blau-Weiß Lohne gewinnt nun enorme Bedeutung.

Derby für den HSV II Heute, 15:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II Hamburger SV Hamburger SV II 2 1 Abpfiff Der Hamburger SV II musste im Nordduell beim SV Werder Bremen II einen späten Nackenschlag hinnehmen. In einer lange ausgeglichenen Partie sah es bis in die Schlussphase nach einem Punktgewinn aus, doch die Gastgeber entschieden das Spiel in dramatischer Weise. Paul Erevbenagie brachte Bremen in der 84. Minute in Führung, ehe Shafiq Nandja in der Nachspielzeit (90.+2) den Ausgleich erzielte. Der HSV II wähnte sich bereits mit einem Punkt belohnt, doch Kevin Manthey schlug in der 90.+5 Minute erneut zu und sicherte Werder den Sieg. Für den HSV II bleibt es damit bei 43 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Der Blick geht eher nach unten als nach oben, auch wenn akute Abstiegsgefahr aktuell kein Thema ist.

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