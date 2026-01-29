Nach Niederbachem-Rückzug: Diese Spieler bleiben beim Verein

Patrick Frings und Sven Sattler bekommen Zuwachs aus der ersten Mannschaft. – Foto: LaBima

Zu Beginn des Jahres herrschte Gewissheit: Der SV Niederbachem musste seine erste Mannschaft aus Staffel 2 der Bezirksliga zurückziehen. Zu viele Abmeldungen kurz vor der Frist am 31.12. machten den drastischen Schritt unausweichlich. Wie es in der kommenden Saison weitergeht, steht aktuell noch nicht fest - das kurzfristige Vorgehen derweil schon: Der Fokus liegt für die Rückrunde auf dem Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A Bonn.

Klassenerhalt für zwei Startplätze?

Die SVN-Reserve steht zur Winterpause mit 18 Punkten auf dem elften Platz und hat ein kleines Polster zur Abstiegszone. Eine ganze Reihe von Spielern der abgemeldeten Bezirksliga-Mannschaft soll in der Rückserie nun dabei helfen, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. So hätte der Verein im Falle des Klassenverbleibs theoretisch zwei Startplätze in der Bonner A-Liga. Wie damit umgegangen würde, hatten die Verantwortlichen mit dem Zeitpunkt des Rückzugs Mitte Januar noch nicht entschieden.

Einige Spieler haben seit dem Rückzug neue Vereine gesucht und gefunden - unter anderem Team-Toptorjäger Jan Schmickler, den es zum MSV Bonn verschlägt. Insgesamt acht Akteure bleiben beim SV Niederbachem. Dazu kehren Trainer Sven Sattler und Betreuer Michael Wenschka in ihre alten Rolle bei der Reserve zurück. Sattler hatte das Bezirksligateam seit Oktober interimsmäßig trainiert.