Nachfolger auf Zeit gefunden: Sattler übernimmt beim SV Niederbachem

Nach dem fünften Spieltag gab es beim SV Niederbachem einen Knall: Cheftrainer Stefan Behr-O'Hara musste nach fünf Spielen mit nur einem Punkt seinen Hut nehmen. Unter dem bisherigen Co-Trainer Guido Kirschbaum und Sven Sattler, bis dato Trainer der Reserve, ging es in den vergangenen beiden Wochen mit einem Remis und einem überzeugenden 6:2-Erfolg über den SC Uckerath steil bergauf.
Sattler ist seit vielen Jahren im Verein. Zuerst als Spieler, dann als Co-Trainer der ersten Mannschaft, als U19-Trainer und seit 2022 als Coach der zweiten Mannschaft. Im vergangenen Jahr gelang Sattler mit der SVN-Reserve der Aufstieg in die Kreisliga A. Mindestens bis zur Winterpause schnuppert der 34-Jährige nun als Trainer Bezirksligaluft.
Das Duell mit dem 1. FC Niederkassel war für das Trainerduo bereits die dritte Aufgabe in dieser Rolle. Der Tabellensechste hat vor der Saison ordentlich aufgerüstet und nach einem schwierigen Start so langsam besser reingefunden. Auch, wenn es am vergangenen Wochenende ein 1:3 gegen Aufsteiger Rot-Weiß Merl setzte.
Gegen Niederkassel kam der SVN schwierig in die Partie. Fatih Tuysuz brachte die Gäste bereits nach drei Minuten in Front, kurz darauf vergab Jan Schmickler per Strafstoß die Chance auf den Ausgleich. In der 35. Minute legte Tuysuz das 2:0 nach, kurz nach der Pause stellte Kevin Schulten auf 3:0. Niederbachem gelang durch Luka Stjepanovic der 1:3-Anschluss, Gabriel Schuten machte die Hoffnung auf eine Aufholjagd mit dem 4:1 aber wieder zunichte. Mito Toure erzielte das zwischenzeitliche 2:4, bevor Schuten mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Endstand herstellte.
Die Niederbachem-Reserve in der Kreisliga A muss indes auf seinen angestammten Chefcoach verzichten. Der bisherige Co-Trainer Patrick Frings übernimmt fest die Verantwortung der zweiten Mannschaft.
VfR Hangelar – SC Volmershoven-Heidgen 4:5
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Sven Meyer, Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Claudio Rodrigues (71. Yannick Neumann), Granit Dukaj (71. Valentino Leonardo Pedicillo), Vladyslav Cheltsov, Fahim Momand (71. Daniel Hefele), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
SC Volmershoven-Heidgen: Jens Renkel, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer (77. Malte Heinen), Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Luca David Clasen (57. Ismail Khaled), Moritz von Häfen, Jona Christopher Schöngen (66. Laurin Hothum), Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Christian Martinet - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Bilal Abik (4.), 0:2 Michael Braun (10.), 0:3 Michael Braun (13.), 0:4 Ibrahim Bokhabza (26.), 1:4 Clemens Heinen (36.), 2:4 Clemens Heinen (39.), 3:4 Lennard Bär (45.), 4:4 Valentino Leonardo Pedicillo (72.), 4:5 Laurin Hothum (79.)
______________________________________
SV Rot-Weiß Merl – TuS Buisdorf 1:0
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (89. Henry Levin Rübo), Gian-Luca Todaro, Abdelilah Bazda (80. Daniel Loskot), Sammy Simmo, Lionel Lumina (69. Sory Diallo), Lourenco da Silva (52. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn (90. Rayane Lamjadli) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Felix Hens, Bastian Balensiefer (8. Maik Noppe) (75. Hauke Grundhoff), Luca Hübgen, Noah Ptassek (46. Luca Brors), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg (83. Sebastian Alt), Julius Hübgen (70. Finn Töller), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 83
Tore: 1:0 Martin Racipovic (74.)
______________________________________
Sportvereinigung Deutz 05 II – Wahlscheider SV 1:2
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Johannes Langhans, Manuel Frings, Paul Hupperich, Pureshasukenta Patrick (54. Arya Sandoghdar), Max Michael, Maximilian Oberschelp, Francesco Costarella (80. Andre Weber), Mikail Polat Karagöz, Giwhi Song (54. Moritz Mierisch) - Co-Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Trainer: Leonard Barth
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Juri Landgraf, Timo Hohn, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (70. Yves Roman Sauer), Marius Mylenbusch, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (76. Moritz Schweinert), Peter Fischer (70. Marius Pischel), Yannis Köhler (46. Marcus Rößler), Max Klink (61. Maximilian Feldner) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
Schiedsrichter: Coshido Thelen - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Peter Fischer (44.), 0:2 Maxim Teichrieb (68.), 1:2 Francesco Costarella (78.)
Gelb-Rot: Mikail Polat Karagöz (72./Sportvereinigung Deutz 05 II/)
Rot: Max Michael (96./Sportvereinigung Deutz 05 II/Angebliches Nachtreten)
______________________________________
TuRa Germania Oberdrees – SV Leuscheid 2:1
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Tim Lünenbach, Florian Rink (64. Florian Martinetz), Abdellah Laouamera (84. Marcel Wiersberg), Mike Schnurpfeil, Julius Lehnhoff (70. Philip Urbanek), Mario Steiner, Coskun Celik (93. Fynn Brygala), Roschan Monsef, Daniel Blum, Jan Euenheim - Co-Trainer: René Rose - spielender Co-Trainer: Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen, Daniel Borgardt, Colin Ebert (86. Jan Hänscheid), Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lukas Brozeit (77. Lars Schräder), Jannik Künstler (46. Luis Fuchs), Sebastian Koch (74. Markus Mörkels) - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Patric Heeg - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Coskun Celik (6.), 1:1 Ahmet Aksoy (53.), 2:1 Coskun Celik (54.)
______________________________________
TuS 05 Oberpleis – FC Hertha Rheidt 2:1
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Patrick Rüth, Tim Becker, Eric Noah Zientz (83. Shawn Niklas Dessel), Sebastian Witt (89. Thomas Schönherr), Nils Lokotsch (90. Musa Buda), Tim Dawar (55. Mika Thomas), Gian-Luca Blazic (90. Jannik Goethe), Nikolas Klosterhalfen - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Marc Wiewiora (83. Lars Krahe), Noah Miguel Meyer (64. Sigert Novaku), Leon Pagels, Tarek Laghzaoui Charrad, Thaoufik Zakari (51. Elis Zulfic), Saad Barouag (78. Harlain-Mimbo Mimbala), Fabian Decker, Göktan Maru (90. Tim Rothe) - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Schiedsrichter: Markus Meier (Hürth) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Linus Zakrzewski (32. Eigentor), 1:1 Sebastian Witt (68.), 2:1 Sebastian Witt (76.)
______________________________________
Marokkanischer SV Bonn – SC Uckerath 5:1
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Abdelhak Adel Adni, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari (86. El Mahadi Haddach Mohamed), Ronay Cöcel, Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi (61. Redwan Abdalla), Abdullah El Leithy (81. Soufian Ben Amar), Albara Mohamed Elforjani (86. Dhrgam Alshebani), Volkan Kartal (75. Alejandro Albaida Aroca) - Trainer: Mesih Celik
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Lukas Einheuser (48. Robin Graé), Tim Breuer, Liam Ludwig, Willy Giese (46. André Baltruschat), Niklas Briesovsky (70. Yasar Balaban), Danny Matzdorf (88. Jason Banks), Jürgen Engbrecht, Justin Brück (58. Alexandros Zarafidis), Ioannis Zarafidis - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Moritz Klusak - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ronay Cöcel (12.), 2:0 Bilal Acharki (22.), 3:0 Volkan Kartal (34.), 3:1 Ioannis Zarafidis (35.), 4:1 Ronay Cöcel (55. Foulelfmeter), 5:1 Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (80.)
______________________________________