Nachfolger auf Zeit gefunden: Sattler übernimmt beim SV Niederbachem

Sven Sattler ist der neue Interimstrainer des SV Niederbachem. – Foto: Sven Sattler

Nach dem fünften Spieltag gab es beim SV Niederbachem einen Knall: Cheftrainer Stefan Behr-O'Hara musste nach fünf Spielen mit nur einem Punkt seinen Hut nehmen . Unter dem bisherigen Co-Trainer Guido Kirschbaum und Sven Sattler, bis dato Trainer der Reserve, ging es in den vergangenen beiden Wochen mit einem Remis und einem überzeugenden 6:2-Erfolg über den SC Uckerath steil bergauf.

Sattler ist seit vielen Jahren im Verein. Zuerst als Spieler, dann als Co-Trainer der ersten Mannschaft, als U19-Trainer und seit 2022 als Coach der zweiten Mannschaft. Im vergangenen Jahr gelang Sattler mit der SVN-Reserve der Aufstieg in die Kreisliga A. Mindestens bis zur Winterpause schnuppert der 34-Jährige nun als Trainer Bezirksligaluft.

Das Duell mit dem 1. FC Niederkassel war für das Trainerduo bereits die dritte Aufgabe in dieser Rolle. Der Tabellensechste hat vor der Saison ordentlich aufgerüstet und nach einem schwierigen Start so langsam besser reingefunden. Auch, wenn es am vergangenen Wochenende ein 1:3 gegen Aufsteiger Rot-Weiß Merl setzte.

Gegen Niederkassel kam der SVN schwierig in die Partie. Fatih Tuysuz brachte die Gäste bereits nach drei Minuten in Front, kurz darauf vergab Jan Schmickler per Strafstoß die Chance auf den Ausgleich. In der 35. Minute legte Tuysuz das 2:0 nach, kurz nach der Pause stellte Kevin Schulten auf 3:0. Niederbachem gelang durch Luka Stjepanovic der 1:3-Anschluss, Gabriel Schuten machte die Hoffnung auf eine Aufholjagd mit dem 4:1 aber wieder zunichte. Mito Toure erzielte das zwischenzeitliche 2:4, bevor Schuten mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Endstand herstellte.

Die Niederbachem-Reserve in der Kreisliga A muss indes auf seinen angestammten Chefcoach verzichten. Der bisherige Co-Trainer Patrick Frings übernimmt fest die Verantwortung der zweiten Mannschaft.

