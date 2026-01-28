Nach Lichtsteiner-Abgang: FCWB auf Trainersuche

Ex-Nati-Legende Stephan Lichtsteiner verrichtete beim FCWB grossartige Arbeit und begeisterte Jung und Alt. – Foto: Kaspar Köchli

Am vergangenen Montagabend wurde bekannt, dass WB-Trainer Stephan Lichtsteiner per sofort zum FC Basel wechselt. Der restliche Staff führt das Fanionteam der Ämtler weiter, bis ein Nachfolger gefunden wird.

Das Engagement am Rheinknie wird die erste Station im Profi-Bereich für Lichtsteiner, der die Situation offen mit Sportchef Stephan Zollinger besprochen hatte und die Verantwortlichen des FC Wettswil-Bonstetten stets transparent informierte. «Dass bei einem passenden Angebot ein schneller Wechsel möglich ist, war allen bewusst», kommentiert Zollinger den Wechsel.

Der bestehende Staff führt das Fanionteam der Ämtler vorerst weiter, weshalb die Vorbereitung planmässig fortgesetzt werden kann. Im Februar startet die Rückrunde mit den Partien gegen Freienbach und Collina d’Oro. Der FCWB liegt auf Rang vier in Lauerstellung auf die Plätze, welche zu den Aufstiegsspielen berechtigen. Zudem ist man auch in der Cup-Qualifikation noch im Rennen – Mitte März spielt man gegen den SC Buochs um den Einzug in die erste Hauptrunde. Die Suche nach einem Nachfolger hat bei den Ämtlern indes begonnen und Sportchef Zollinger nimmt Bewerbungen gerne entgegen.

Unter der Leitung des früheren Nati-Captains Stephan Lichtsteiner erlebte der FCWB tolle Erfolge. Nach Übernahme des Teams im Sommer 2024 ging das Cup-Spiel gegen die Profis des FC Winterthur nur knapp verloren. In der vergangenen Saison erreichte man die Aufstiegsspiele und verpasste ein Weiterkommen gegen den Nachwuchs von Lausanne Sport. Das Highlight dann im letzten Sommer mit dem Cup-Knaller gegen den FC Zürich – und beinahe gelang dem Underdog damals die Überraschung, denn bis kurz vor Schluss hielt man gut mit, verlor aber dennoch. Und auch in der laufenden Saison hat sich das Team nach mässigem Start gefangen und ist mitten unter den Verfolgern im Kampf um die Spitzenplätze dabei.

Vielen Dank und alles Gute

So sind denn auch die Stimmen aus dem Verein sehr positiv. Man dankt Stephan Lichtsteiner für die grossartige Arbeit, die er im FCWB geleistet hat und wünscht ihm alles Gute für die neue Aufgabe beim grossen FCB.