WB scheitert erhobenen Hauptes

Am letzten Samstag reiste WB zum Rückspiel nach Lausanne ins edle Stade de la Tuilière. Die Ämtler starteten frech und überraschten den Widersacher mit ihrer Präsenz und Aktivität nach vorne. Zwingendes resultierte allerdings nicht. Langsam aber sicher kamen die Gastgeber in die Gänge. Nach einer Viertelstunde setzte ihr auffällig agiler Stürmer Ivan Parra ein starkes Zeichen. Sein Schuss prallte an den Aussenpfosten. WB seinerseits gelangte nach einem Energiefall David Brunners, mit Pass auf Janick Hager, zu einer vielversprechenden Chance. Nach einer halben Stunde landete ein perfid getretener Eckball Parras, womöglich noch leicht abgelenkt, exakt in der hinteren Torecke zur überraschenden 1:0-Führung. Nach der Pause stemmte sich WB energisch gegen die Niederlage. Die beste Chance besass Marc Figueiredo nach einer Stunde, als er den Ball um Zentimeter am hinteren Pfosten vorbeischlenzte. Danach verwalteten die Westschweizer ihren Vorsprung recht souverän. WB kam noch zu zwei Minichancen, Protagonisten waren Yves Weilenmann und Flavio Peter. Aber der Ausgleich, der zu einer Verlängerung des Spiels geführt hätte, wollte nicht gelingen. Im Gegenteil: ein zügig gespielter Konter schlossen die Lausanner in der Schlussminute zum 2:0 ab. Das bedeutete das brutale Ende aller WB-Hoffnungen. Die Ämtler dürfen dennoch stolz sein. Dank ihrem herausragenden Teamgeist und dem Funktionieren als Kollektiv gelang ein derart fulminantes Meisterschaftsfinale. Mit der Promotion League zum Greifen nahe.

«Eine unvergessliche Saison»