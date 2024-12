Nach Kunz-Aus: Das ist der neue Torhüter beim MSV Duisburg

Der gebürtige Krefelder Julius Paris stößt zur zweiten Saisonhälfte zum Kader des MSV Duisburg. Der 23-Jährige wurde beim SV Straelen und dem KFC Uerdingen ausgebildet und schaffte an der Römerstraße schließlich den Sprung in den Senioren-Fußball. In der Regionalliga West stand er für Straelen in 30 Begegnungen zwischen dem Pfosten. Im Sommer 2023 wechselte er zum FC Schalke 04 und kam dort auf insgesamt 27 Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse. In der laufenden Saison absolvierte er neun Partien für Königsblau und behielt dabei zweimal eine Weiße Weste. In Duisburg trägt er die Rückennummer 24.