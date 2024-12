MSV-Keeper beendet Karriere

Die Meldung kam dann doch etwas überraschend. Kevin Kunz beendet seine Karriere als Profi-Torhüter mit sofortiger Wirkung. Der 32-Jährige stand in vier Partien des Niederrheinpokals für den MSV Duisburg im Tor und blieb dabei in drei Duellen ohne Gegentor. Einzig im Pokal-Krimi bei Ratingen 04/19 musste der erfahrende Schlussmann zweimal hinter sich greifen.

"Ich habe beschlossen, meine Karriere als Profi zu beenden, da sich mir eine neue berufliche Tür geöffnet hat und die ich mit Blick in meine private Zukunft und aus Verantwortung meiner Familie gegenüber nicht verschließen möchte. Ich bedanke mich beim Verein und allen Beteiligten für die offenen und ehrlichen Gespräche und wünsche natürlich allen Zebras einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches 2025", erklärt Kunz in seiner Verabschiedung auf der Homepage der Meidericher. Der Sportliche Leiter der Zebras, Chris Schmoldt, fügt hinzu: "Kevin hat sich in seiner Zeit hier als absoluter Profi präsentiert und ist mit dem Wunsch nach Veränderung an uns herangetreten. Wir wünschen Kev für seinen beruflichen und privaten Weg alles Gute!"

Zugleich steht Schmoldt nun vor der Aufgabe, schnell einen Ersatz für Kunz zu finden, denn die Position hinter Stamm-Keeper Max Braune ist nun vakant. Zwar gehört mit Fotios Adamidis der Torhüter der U19 zum regelmäßigen Gast beim Training der Profis, komplett planen kann Trainer Dietmar Hirsch mit ihm aber nicht. Zudem wäre ein erfahrenen Torwart wohl im Sinne aller und der Entwicklung der Jungspunde Braune und Adamidis nicht von Nachteil. Ob bis zum Trainingsstart am 3. Januar und dem Abflug ins Trainingslager einen Tag später bereits ein Neuer parat steht, bleibt die spannende Frage.