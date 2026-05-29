Nach Flaschenwurf-Eklat: Monatelange Sperren für SC Oberhausen

Nun hat die Spruchkammer am Donnerstag (28. Mai) über die Folgen des Eklats entschieden. Nach Informationen der WAZ wurde dem VfB Bottrop der Endspielsieg nachträglich zugesprochen. Gleichzeitig muss der SC Oberhausen mehrere Strafen hinnehmen. Flaschenwurf per Video aufgeklärt Über Videoaufnahmen konnte der Flaschenwurf einem Ersatzspieler des SC Oberhausen zugeordnet werden. Ümit Mutlu wurde laut Urteil wegen einer "schwer unsportlichen Handlung“ für sechs Monate gesperrt. Die Hälfte der Sperre wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt.

Für den 35-Jährigen ist es nicht die erste längere Sperre. Bereits bei der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft 2020 war Mutlu nach einer Bedrohung der Turnierleitung für drei Monate gesperrt worden. In der aktuellen Saison kam er auf sieben Einsätze für den Bezirksligisten. Auch David Möllmann vom SC Oberhausen wurde sanktioniert. Er soll nach dem Spielabbruch den Kontakt zu Schiedsrichter Cedric Gottschalk gesucht und dabei gesagt haben: "Nimm dich nicht so wichtig. Wir sehen uns noch.“ Dafür erhielt Möllmann wegen Bedrohung eine Sperre von drei Monaten.