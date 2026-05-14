Skandal-Endspiel: Pokalfinale nach Angriff auf Schiri abgebrochen

Ein Angriff auf einen Linienrichter überschattet das Kreispokalfinale von Oberhausen-Bottrop. – Foto: IMAGO IMAGES

Zu Vatertag rollen nicht nur die Bollerwagen über die Straßen und Felder am Niederrhein, sondern auch tatsächlich vielerorts die Bälle über die Sportplätze, denn viele Fußballkreise nutzen den Feiertag Christi Himmelfahrt für Pokalendspiele. So auch der Fußballkreis Oberhausen-Bottrop, der aber sicherlich nicht mit dem Ausgang des Endspiels gerechnet hätte: Das Pokalfinale zwischen dem SC Oberhausen und dem VfB Bottrop wird in der Verlängerung nach einem Angriff auf den Linienrichter abgebrochen.

Während das Spiel um Platz drei eine eindeutige Angelegenheit war und sich Schwarz-Weiß Alstaden, mal wieder angeführt vom starken Boran Sezen, mit einem 4:0-Triumph über die Spvgg Sterkrade-Nord für den Niederrheinpokal qualifiziert hat, entwickelte sich das Endspiel zu einem echten Thriller. Der SC Oberhausen führte gegen den Favoriten VfB Bottrop mit 3:0, doch der Landesligist kam zurück: Durch ein spätes 3:3 erzwang Bottrop die Verlängerung.

Linienrichter mit Flasche beworfen

Der Nachschlag stand dann aber nicht mehr sportlich im Fokus: Wie die WAZ berichtet, erhielt zunächst ein Funktionär des SC Oberhausen die Rote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung, nach dem 4:3 durch Ahmed Jemaiel für den VfB Bottrop eskalierte das Geschehen: Schiedsrichter Cedric Gottschalk brach das Pokalfinale ab, weil nach Angaben der Zeitung ein Zuschauer, der dem SC Oberhausen zuzuordnen ist, einen Linienrichter mit einer Flasche abgeworfen haben soll.

Einen solchen Skandal im Finale eines Kreispokals hat es am Niederrhein in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben. Beide Klubs sind als Finalisten bereits für den Verbandspokal qualifiziert, wie der Fußballkreis mit diesem Abbruch umgehen wird, gilt es nun abzuwarten. Weitere Informationen folgen.

SC 1920 Oberhausen – VfB Bottrop 3:4

SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Erenay Bektas, Ridwan Yakubu Usmanu (74. Ömer-Faruk Calik), Bülent Demirci, Deniz Fahri Batman (90. Cihan Mutlu), Timur Ertural, David Möllmann, Reid Osei, Mohamed Lamine Jegham (91. Mohammad Almahmoud Alhussain), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Nico Petritt, Niklas Böhm, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann, Mirac Özgen, René Biskup (46. Ralf Thiel) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Yusuf Allouche (32.), 2:0 Deniz Fahri Batman (38.), 3:0 Timur Ertural (44.), 3:1 Nico Petritt (52.), 3:2 Raphael Steinmetz (64.), 3:3 Mick Matthes (90.+2), 3:4 Ahmed Jemaiel (100.)

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