Nach Derby-Remis - Krise von Pentenried und Gauting spitzt sich weiter zu Punkteteilung im Lokalduell

TSV Pentenried – Gautinger SC 2:2 (1:2) Tore: 0:1 Köllner (6.), 1:1 Krafft (24.), 1:2 Uysal (35.), 2:2 Papelitzky (89.) – Zeitstrafe: Feser/GSC (81.,wdh.Foulspiel)

Bereits zum vierten Mal in diesem Kalenderjahr standen sich am Sonntag die Kreisklassen-Fußballer des TSV Pentenried und des Gautinger SC im Derby gegenüber. Nur einmal, beim 1:0-Auswärtssieg der Gautinger im Relegationsrückspiel ging eine der beiden Mannschaften als Sieger vom Platz, alle anderen Partien endeten unentschieden. So auch die Partie am Sonntag. Maximilian Köllner brachte die Gäste nach einem fein herausgespielten Angriff in Führung. „Man hat gute Ansätze gesehen, etwa Doppelpässe und Hinterlaufen. Die Spieler haben das umgesetzt, was wir im Training geübt haben“, lobte GSC-Trainer Bernd Ziehnert. Durch einen Fernschuss von Nicolas Krafft fast von der Mittellinie über den weit vor dem Tor postierten GSC-Keeper Andre Noske hinweg kamen die Römerfelder jedoch zum Ausgleich. Auch Pentenrieds Torhüter Jan Krohn kam einmal zu weit aus seinem Tor, und Emre Uysal schoss Gauting wieder in Führung. „Wir waren deutlich besser, hätten nur unsere Torchancen noch besser nutzen müssen“, sagte Ziehnert.

Pentenrieds Trainer Alexander Strahberger sah das etwas anders. Er räumte zwar ein, dass fußballerisch bei seinem ersatzgeschwächten Team noch viel Luft nach oben gewesen sei, sprach aber von einem „klassischen Unentschieden-Spiel“. Zum Unentschieden kam es dann auch. Die Gäste gerieten in der Schlussphase konditionell an ihre Grenzen und mussten nach einer Zeitstrafe gegen Kapitän Julian Feser auch noch in Unterzahl die Führung verteidigen. Beinahe hätte das geklappt, doch nach einem der vielen langen Bälle der Pentenrieder kam Björn Papelitzky vor Noske an die Kugel, umkurvte den Torwart und traf zum 2:2-Ausgleich. Mit dem Ergebnis konnten die Gastgeber deutlich besser leben. „Für den Kopf war es mega wichtig, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben“, betonte Strahberger.

Zweitvertretungen von Gilching und Unterpfaffenhofen teilen sich die Punkte